亚洲经济：ADB总裁称，将“非常愿意”与亚洲基础设施投资银行合作

他表示，ADB“需付出努力...维持甚至提高我们的放贷能力，”他并补充称，“成立亚洲基础设施项目银行的想法激励我们更具创新性...一旦该银行成立，我们非常愿意与之合作，我已经对中国政府表达了这种想法。”(完) (编译 李爽 审校 郑茵)