亚洲经济：ADB总裁称，将“非常愿意”与亚洲基础设施投资银行合作

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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路透哈萨克斯坦阿斯塔纳5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周五表示，其“非常愿意”与中国倡议成立的一家发展亚洲基础设施项目的多边银行展开合作。
中国财政部3月表示，规划中的亚洲基础设施投资银行将拥有500亿美元资本，由成员国出资。
该银行将负责为该地区基础设施项目提供资金，作为对亚洲开发银行等机构工作的补充。
“我们(ADB)每年批准约130亿美元新贷款，但我们估计未来10年亚太地区基础设施项目需求将达到8万亿美元，也就是说每年8,000亿美元，”中尾武彦在哈斯克斯坦首都阿斯塔纳举行的该行47届年会期间记者会上表示。
他表示，ADB“需付出努力...维持甚至提高我们的放贷能力，”他并补充称，“成立亚洲基础设施项目银行的想法激励我们更具创新性...一旦该银行成立，我们非常愿意与之合作，我已经对中国政府表达了这种想法。”(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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