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亚洲 | 2014年 5月 4日 星期日 12:25 BJT

亚洲经济：ADB总裁称，将“非常愿意”与亚洲基础设施投资银行合作

路透哈萨克斯坦阿斯塔纳5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周五表示，其“非常愿意”与中国倡议成立的一家发展亚洲基础设施项目的多边银行展开合作。

中国财政部3月表示，规划中的亚洲基础设施投资银行将拥有500亿美元资本，由成员国出资。

该银行将负责为该地区基础设施项目提供资金，作为对亚洲开发银行等机构工作的补充。

“我们(ADB)每年批准约130亿美元新贷款，但我们估计未来10年亚太地区基础设施项目需求将达到8万亿美元，也就是说每年8,000亿美元，”中尾武彦在哈斯克斯坦首都阿斯塔纳举行的该行47届年会期间记者会上表示。

他表示，ADB“需付出努力...维持甚至提高我们的放贷能力，”他并补充称，“成立亚洲基础设施项目银行的想法激励我们更具创新性...一旦该银行成立，我们非常愿意与之合作，我已经对中国政府表达了这种想法。”(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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