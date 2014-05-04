美国个股：通用汽车召回近5.2万辆SUV，因油表读数有误

路透华盛顿5月3日 - 美国监管机构周六表示，通用汽车 召回51,640辆2014年款别克昂科雷(Enclave)、雪佛兰Traverse、和GMC Acadia的SUV车型，因软件故障可能导致油表读数有误。

美国国家公路交通安全管理局在网站上称，“油表读数错误可能导致汽车意外耗尽燃油和抛锚，增加发生事故的风险。”

通用汽车在给该管理局的信件中称，油表读数误差可能高达油箱容量的四分之一。通用经销商将重新编制汽车发动机控制模块，以解决这一问题。

通用汽车今年已召回约700万辆汽车，其中包括因点火开关问题召回的260万辆雪佛兰Cobalts、Saturn Ions等车型。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)