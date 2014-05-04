更正-《焦点》辉瑞提高收购报价但阿斯利康不买账，或有再提价和敌意收购可能

(更正：因译文有误，内文第一段辉瑞收购报价为“630”亿英镑，非“63”亿英镑)

* 辉瑞将收购报价提高至每股50英镑，但遭阿斯利康董事会回绝

* 阿斯利康称报价严重低估该公司价值

* 报价为美股阿斯利康股份换取合并后公司1.845股股份，外加15.98英镑现金

路透伦敦5月2日 - 美国药企辉瑞 周五将对阿斯利康 的收购报价提高至630亿英镑(1,060亿美元)，但遭到后者回绝。

阿斯利康董事会称，辉瑞的报价“严重”低估了该公司价值，并不是一个能展开洽谈的合理基础。

业内分析师和投资者表示，这增加了辉瑞将收购计划直接提交给阿斯利康股东的可能性。这项交易如能达成，公司即将推出的抗癌药物数量会大大增加，同时也将带来巨大的税收和成本节约。

辉瑞更希望达成双方一致认可的协议，因为敌意收购一般比较耗时，且最终价格也较高，而且竞购方不能拿到目标公司的财务数据以评估其业务，这会带来一定的风险性。

阿斯利康一位投资者表示，辉瑞管理层已经在本周的会议中明确表示，希望达成友好协议，但决心完成该交易，敌意收购是一个潜在的“选项”。

辉瑞已经向英国政府保证，保留在英国的医药研发部门，但英国首相卡梅伦的发言人表示，阿斯利康的命运将由股东决定，而非政府。

周五辉瑞的出价为每股50英镑(84.47美元)，之前阿斯利康决定回绝其稍早588亿英镑或每股46.61英镑的提议。

一些投资人和分析师原本预期，提高后的报价即便不被接受，也足以使阿斯利康董事会答应进行协商，但阿斯利康的迅速回绝表明，辉瑞现在可能要绕过董事会主席。

“我认为，辉瑞进行敌意竞购的可能性越来越大，”Edison Investment Research分析师Mick Cooper表示。

大股东本周已经与辉瑞执行长Ian Read在伦敦会面，一些人认为，50英镑或以上的出价肯定值得讨论。

“我们与投资者进行了一些讨论，许多人都认为价格在52-55英镑的区间，还有一些人认为会高于这一水平；而且我们还对辉瑞的每股盈余(EPS)增长进行了分析，据此我们预计辉瑞最终将提高报价，”德意志银行分析师Mark Clark表示。

许多分析师认为辉瑞会再度提高报价，尤其是其希望在美国税制可能进行调整前达成交易。

根据辉瑞最新提议，阿斯利康每股股份将换取合并后公司1.845股的股份，并获得15.98英镑现金。

“辉瑞的提案将严重稀释阿斯利康股东在公司独一无二的产品储备上获得的潜在利益，将对产品推出带来风险，”董事长Leif Johansson表示。“因此，董事会毫不犹豫回绝这项提案。”

阿斯利康股价收盘跌0.15%报48.08英镑。辉瑞股价跌1.28%报30.75美元。