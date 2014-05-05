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货币新闻 | 2014年 5月 5日 星期一 09:45 BJT

中国数据：4月制造业PMI终值微升至48.1，较初值下修--汇丰

路透北京5月5日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为48.1，较初值48.3下修，但略高于3月终值48。

该指数已连续四个月处于荣枯线下方的萎缩区域。

Markit提供的新闻稿显示，生产和新订单分项指数均较前月有所回升，但仍在50下方，且逊于初值。

新出口订单则跌幅明显，自上月的51.3重回荣枯线下方的48.9。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完) (发稿 宿泱韫; 审校)
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