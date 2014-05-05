中国数据：4月制造业PMI终值微升至48.1，较初值下修--汇丰

路透北京5月5日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为48.1，较初值48.3下修，但略高于3月终值48。

该指数已连续四个月处于荣枯线下方的萎缩区域。

Markit提供的新闻稿显示，生产和新订单分项指数均较前月有所回升，但仍在50下方，且逊于初值。

新出口订单则跌幅明显，自上月的51.3重回荣枯线下方的48.9。