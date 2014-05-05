中国数据：4月制造业PMI终值微升至48.1，较初值下修--汇丰

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
路透北京5月5日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为48.1，较初值48.3下修，但略高于3月终值48。
该指数已连续四个月处于荣枯线下方的萎缩区域。
Markit提供的新闻稿显示，生产和新订单分项指数均较前月有所回升，但仍在50下方，且逊于初值。
新出口订单则跌幅明显，自上月的51.3重回荣枯线下方的48.9。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完) (发稿 宿泱韫; 审校)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。