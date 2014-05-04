中国新债：财政部周五将招标发行150亿元贴现国债，期限九个月

路透上海5月4日 - 中国财政部周日公告称，将于周五(9日)招标发行150亿元人民币贴现国债，期限九个月(273天)。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第二期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述债券招标标位变动幅度为0.007元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为40、15和20个标位。

该期债5月12日开始计息，招标结束至5月14日进行分销，5月16日起上市交易。

今年以来，财政部共招标发行了总额3,696.7亿元的记账式国债，其中附息国债3,546.7亿元，贴现国债150亿元。 (完)

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