中国新债：财政部周五将招标发行150亿元贴现国债，期限九个月

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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路透上海5月4日 - 中国财政部周日公告称，将于周五(9日)招标发行150亿元人民币贴现国债，期限九个月(273天)。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第二期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
上述债券招标标位变动幅度为0.007元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为40、15和20个标位。
该期债5月12日开始计息，招标结束至5月14日进行分销，5月16日起上市交易。
今年以来，财政部共招标发行了总额3,696.7亿元的记账式国债，其中附息国债3,546.7亿元，贴现国债150亿元。 (完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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