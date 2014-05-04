路透调查：就业报告公布后，初级市场交易商仍坚信联储明年上半年升息

* 七家美国初级市场交易商认为联储会在2015年上半年升息

* 14家初级市场交易商中八家认为首次升息利率会直接升至0.50%

* 多数交易商认为，美联储将在2015年底前停止将到期债券回收资金进行再投资

路透5月2日 - 周五的路透调查显示，美国初级市场交易商中略低于半数的经济学家认为，美国联邦储备理事会(美联储)将在2015年上半年加息。此前公布的报告显示，美国4月就业岗位月度增幅为逾两年来最大。

4月非农就业岗位新增28.8万个，超过了路透调查中约100位分析师的最乐观预期。之前周三公布的美国第一季经济成长数据较为黯淡，给经济复苏的力度罩上一层疑云，尽管考虑到冬季严寒的影响。

“经济成长前景自周二以来并没有大的改变，”野村证券国际驻纽约的首席美国经济分析师Lewis Alexander说。“第一季某些疲弱的地方，将在第二季得到补偿。”

根据路透针对22家华尔街初级市场交易商的访问，16家回覆问题的交易商中有七家表示，预计美联储会在明年6月底之前开始加息，4月4日调查中，18家中有八家这样认为。

华尔街分析师在等待进一步证据证明经济在春季反弹，同时他们认为决策者不会偏离既有道路：即维持短期利率在近零水准一直到明年，并在年底前结束第三轮大规模购债行动。

美联储周三投票决定，将公债和抵押支持债券(MBS)的每月购买规模减少100亿美元至450亿。

决策者还暗示，由于通胀率低于2%目标且就业市场形势仍不令人满意，因此央行不急于提高政策利率。

周五公布的4月非农就业岗位增长为逾两年来最强，失业率也降至五年半低点。

但就业报告显示，有更多人离开劳动力大军，平均时薪和工作时间并未增长。

美国非农就业岗位相关图表： link.reuters.com/ram54t

美国失业率相关图表： link.reuters.com/wam54t

美国就业参与率相关图表： link.reuters.com/sem54t

美国就业岗位与危机前水准的差距： link.reuters.com/kem54t

美国就业报告交互式图表： here

14家交易商中有八家认为，美联储首次升息会将利率提升至0.5%。4月4日调查中17家交易商有10家这样预估。

其余交易商认为美联储会首先消除近零目标区间，然后才会将利率提高0.25个百分点。

此外，13家交易商中有八家认为，美联储在开始收紧利率的时候，不会维持官方政策利率和超额准备金利率之间的差距。

16家初级市场交易商中有14家预计美联储到2015年底前将停止把到期债券回收的资金用于再投资。一个月前，16家交易商中有12家持这种看法。(完)