日本经济：政府考虑减免税收以促进投资，帮助初创企业融资--报导

路透东京5月3日 - 日本经济新闻周六报导称，日本正在考虑扩大税收减免优惠并放宽某些规定，以促进对初创企业的投资，以此作为政府第二阶段经济成长战略的组成部分。

日本读卖新闻援引几位政府消息人士的话报导，日本还有可能在下月宣布将实际企业税率从目前的约35%调降至20%，此举可能刺激该国亟需的企业资本支出。

安倍政府下月将宣布第二阶段经济成长战略。投资者对去年推出的第一阶段战略感到失望，加重了日本股市的跌势。

日本经济新闻报导称，其中一项提议是将天使投资者免征所得税的投资额上限从目前的1,000万日圆(97,800美元)提高数倍。但该媒体没有指明消息来源。

天使投资者是指投资有希望初创企业的富裕个人，这些初创企业有时难以从大型风险资本公司那里融资。

日经还表示，政府可能还会将这项计划的覆盖范围，从目前设定的成立时间最长不超过三年的公司扩大至最长成立不超过五年的公司。

日经称，2013财年天使投资者在当前税收优惠政策下仅投资了48家公司，只是英国等国家投资数量的十分之一甚至百分之一。

除了初创企业活动稀少外，日本成熟企业有时也抱怨日本的税收制度不利于投资，因为其他国家的企业税要低得多。

读卖新闻称，日本执政党自民党成员希望从2015财年开始逐步下调企业税率，但他们需要同政治盟友公明党讨论细节。(完)