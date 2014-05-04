美国个股：盖茨不再是微软最大个人股东，四年后或不直接持有微软股份

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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路透西雅图5月2日 - 微软 前执行长兼董事长比尔盖茨若继续保持最近的售股势头，到2018年中期其将不再直接持有微软股份。
根据预先制定的交易计划，盖茨过去12年来多数时候每个季度都出售2,000万股股票。
假定这种模式不改变，盖茨未来四年将不再直接持有微软股份。
本周售股之后，盖茨已不再是微软最大个人股东，被公司另一位前执行长鲍尔默超越。鲍尔默2月退休，但仍保持持股。
据周五提交给美国证交会的文件，本周售股之后，盖茨目前持有略超过3.30亿股微软股票。据汤森路透数据，鲍尔默持股略超过3.33亿股。
这样两人持股各占流通股总量的4%左右，是微软两个最大的个人股东。
盖茨和微软发言人拒绝就此置评。(完)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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