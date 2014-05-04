美国个股：盖茨不再是微软最大个人股东，四年后或不直接持有微软股份

路透西雅图5月2日 - 微软 前执行长兼董事长比尔盖茨若继续保持最近的售股势头，到2018年中期其将不再直接持有微软股份。

根据预先制定的交易计划，盖茨过去12年来多数时候每个季度都出售2,000万股股票。

假定这种模式不改变，盖茨未来四年将不再直接持有微软股份。

本周售股之后，盖茨已不再是微软最大个人股东，被公司另一位前执行长鲍尔默超越。鲍尔默2月退休，但仍保持持股。

据周五提交给美国证交会的文件，本周售股之后，盖茨目前持有略超过3.30亿股微软股票。据汤森路透数据，鲍尔默持股略超过3.33亿股。

这样两人持股各占流通股总量的4%左右，是微软两个最大的个人股东。