美国个股：摩根大通预计第二季交易业务营收将下滑20%

路透纽约5月2日 - 美国以资产计最大的银行摩根大通 周五表示，预计第二季债券和股票交易业务营收料较上年同期下滑约20%。

摩根大通在每季度提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称，这一展望是根据本季度迄今为止的业绩作出的，业绩表明“当前的环境仍具挑战性且客户交易活动减少”。

几乎所有华尔街大型投行都宣布第一季交易部门营收较上年同期下滑。

债券交易业务营收在过去五年持续下滑，令人担心这项业务是永久萎缩，而并非金融危机导致的景气低迷所致。

股票交易营收也疲弱不振，但对公司整体营收的影响不大。

摩根大通在周五股市收盘后提交的文件中对该行以及各个业务部门作出2014年展望。

该行重申此前的2014年预估，称经调整后的支出将低于590亿美元，但表示最终数字将取决于同业绩挂钩的薪资情况。

文件显示，该行将截至3月底未建立拨备的法律方面成本预估调低至45亿美元，三个月前预估为50亿美元。

摩根大通执行长迪蒙去年同意支付约200亿美元以了结多项诉讼和调查，旨在减少法律方面的责任。

摩根大通股价在周五盘后交易中下滑1.2%，常规交易收报55.58美元。(完)