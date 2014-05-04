企业并购：美国通用电气接近出售旗下Wayne给First Reserve--消息

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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路透5月2日 - 据知情消息人士透露，通用电气 正在进行深入谈判，以便将旗下生产加油机的能源部门Wayne出售给First Reserve Corp，这是综合性企业向一家收购公司出售冷门业务的又一案例。
这位消息人士本周称，该交易作价可能在5-6亿美元之间。由于协商尚未公开，消息人士要求匿名。消息人士并补充称，双方尚未签署协议，协商仍有可能告吹。
通用电气和First Reserve均拒绝置评。
通用电气在2010年斥资30亿美元收购能源基础设施公司Dresser Inc，Wayne是其旗下分支。(完)
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。