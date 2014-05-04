《一周经济焦点》数据面消息淡静，欧洲央行会议是重头戏

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
**数据面淡静**
中国公布的数据料显示出口和进口年增率均有所改善。
中国今年第一季经济成长降至18个月来最慢，因政府改革举措和出口需求低迷打压经济。
但中国国务院总理李克强在周四发表的文章中称，中国不会通过放宽政策来支持经济，或安抚震荡的货币市场，即便其已进入转型的“痛苦”期。
中国汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)将受到关注，以研判制造业活动是否会像初值数据显示的那样，连续第四个月呈现行业整体萎缩。上周公布的官方PMI表明行业成长。
本周美国数据面非常淡静，供应管理协会(ISM)4月非制造业数据将是重点，料在3月的乐观结果基础上进一步改善。
欧元区和英国服务业PMI料显示强劲成长。上周的调查显示制造业复苏加速。(完) (编译 李爽/郑茵/张荻 审校 徐文焰)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,