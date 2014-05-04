日韩经济指标预测--5月5日-5月12日****

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日当周 5月5日(一) 暂无重要经济数据公布。 5月6日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月7日(三) 暂无重要经济数据公布。 5月8日(四) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.3% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,793 5月9日(五) -- 韩国央行利率决定 5月 -- 2.5% 0500 日本同时指标(较前月) 3月 -- -1.8 领先指标(较前月) -- -4.6 5月12日当周 5月11日(日) 2350 日本银行放贷(较上年同期) 4月 -- +2.1% 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 3月 -- -5.7% 未经季节调整经常账(亿日圆) -- 盈余6,127 5月12日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 57.9 (完)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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