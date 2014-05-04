日韩经济指标预测--5月5日-5月12日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日当周 5月5日(一) 暂无重要经济数据公布。 5月6日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月7日(三) 暂无重要经济数据公布。 5月8日(四) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.3% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,793 5月9日(五) -- 韩国央行利率决定 5月 -- 2.5% 0500 日本同时指标(较前月) 3月 -- -1.8 领先指标(较前月) -- -4.6 5月12日当周 5月11日(日) 2350 日本银行放贷(较上年同期) 4月 -- +2.1% 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 3月 -- -5.7% 未经季节调整经常账(亿日圆) -- 盈余6,127 5月12日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 57.9 (完)