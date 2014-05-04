欧洲个股：西门子接近出售机场物流部门--彭博

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透5月4日 - 彭博周日引述熟悉谈判进展的消息人士报导称，德国西门子 接近最终敲定协议，把物流和机场解决方案业务出售给由亿万富翁投资者Wilbur Ross牵头的财团。
记者暂不能立即联系到西门子发表评论。
报导引述消息人士称，西门子计划保留该部门的少数股权，以帮助留住工作岗位。消息人士要求匿名，因谈判为私下进行。
一位消息人士告诉彭博，西门子将可能最早本周宣布出售此部门，监事会将于5月6日批准交易。
该部门员工总数超过3,500人，生产包裹和行李处理系统。西门子在2012年11月首次宣布出售计划。彭博称，此部门2011年营收约为9亿欧元(12亿美元)，利润率在单位数中段。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
G20: 20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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