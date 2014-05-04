欧洲个股：西门子接近出售机场物流部门--彭博

路透5月4日 - 彭博周日引述熟悉谈判进展的消息人士报导称，德国西门子 接近最终敲定协议，把物流和机场解决方案业务出售给由亿万富翁投资者Wilbur Ross牵头的财团。

记者暂不能立即联系到西门子发表评论。

报导引述消息人士称，西门子计划保留该部门的少数股权，以帮助留住工作岗位。消息人士要求匿名，因谈判为私下进行。

一位消息人士告诉彭博，西门子将可能最早本周宣布出售此部门，监事会将于5月6日批准交易。

该部门员工总数超过3,500人，生产包裹和行李处理系统。西门子在2012年11月首次宣布出售计划。彭博称，此部门2011年营收约为9亿欧元(12亿美元)，利润率在单位数中段。(完)