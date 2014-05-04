美国利率：美联储要等到10月才会考虑加息--达拉斯联储总裁

路透达拉斯5月4日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周日表示，美国联邦储备理事会(美联储，FED)10月可能会结束其大规模购债计划，只有结束购债后联储才会考虑何时加息。

“我个人预计10月会结束该计划，”费希尔在接受福克斯新闻专访时表示。“那么我们必须留意经济进展如何，其中包括更广泛的失业率数据和当前形势，之后我们才可以谈论可能何时调整短期利率。“

周五公布政府报告显示，美国4月失业率降至6.3%。但就业参与率和时薪等衡量就业市场力道的广泛指标表明，就业市场远未达到强劲的程度。

数据显示，更多的人退出劳动力队伍，表明许多人认为就业前景太渺茫，难以找到工作。平均时薪上月根本没有上升。

“现在说还为时尚早，”费希尔在谈及经济何时准备好迎接加息时。