美国利率：美联储要等到10月才会考虑加息--达拉斯联储总裁

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透达拉斯5月4日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周日表示，美国联邦储备理事会(美联储，FED)10月可能会结束其大规模购债计划，只有结束购债后联储才会考虑何时加息。
“我个人预计10月会结束该计划，”费希尔在接受福克斯新闻专访时表示。“那么我们必须留意经济进展如何，其中包括更广泛的失业率数据和当前形势，之后我们才可以谈论可能何时调整短期利率。“
周五公布政府报告显示，美国4月失业率降至6.3%。但就业参与率和时薪等衡量就业市场力道的广泛指标表明，就业市场远未达到强劲的程度。
数据显示，更多的人退出劳动力队伍，表明许多人认为就业前景太渺茫，难以找到工作。平均时薪上月根本没有上升。
“现在说还为时尚早，”费希尔在谈及经济何时准备好迎接加息时。
费希尔长期以来一直希望结束购债计划，并警告称维持利率在过低水准太久可能会带来金融市场泡沫。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。