澳新经济指标预测--5月5日-5月12日****

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日当周 5月5日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.2% 0130 澳洲建筑许可 3月 +1.0 -5.0% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -- +4.5% 网络招聘广告 -- +1.3% 5月6日(二) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 顺差12 顺差12 商品/服务进口 -- +1.0% 商品/服务出口 -- 持平 0430 澳洲央行利率决议 5月 -- 2.50% 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 5.9% 6.0% HLFS就业参与率 68.8% 68.9% 新西兰劳工成本指数(较上季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +1.8% +1.7% 5月6-7日 2330 澳洲AIG建筑指数 4月 -- 46 5月7日(三) 0130 澳洲零售销售(较上月) 3月 +0.4% +0.2% (较上年同期) 第一季 +1.5% +0.9% 5月8日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 4月 增加0.675 增加1.81 全职就业人数(万人) -- 减少2.21 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 5.9% 5.8% 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.1% 5月9日(五) 0130 澳洲央行发布货币政策声明 5月12日当周 5月12日(一) 0130 澳洲NAB企业现况指数 4月 -- 正1 企业信心指数 -- 正4(完)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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