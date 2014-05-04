澳新经济指标预测--5月5日-5月12日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日当周 5月5日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.2% 0130 澳洲建筑许可 3月 +1.0 -5.0% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -- +4.5% 网络招聘广告 -- +1.3% 5月6日(二) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 顺差12 顺差12 商品/服务进口 -- +1.0% 商品/服务出口 -- 持平 0430 澳洲央行利率决议 5月 -- 2.50% 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 5.9% 6.0% HLFS就业参与率 68.8% 68.9% 新西兰劳工成本指数(较上季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +1.8% +1.7% 5月6-7日 2330 澳洲AIG建筑指数 4月 -- 46 5月7日(三) 0130 澳洲零售销售(较上月) 3月 +0.4% +0.2% (较上年同期) 第一季 +1.5% +0.9% 5月8日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 4月 增加0.675 增加1.81 全职就业人数(万人) -- 减少2.21 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 5.9% 5.8% 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.1% 5月9日(五) 0130 澳洲央行发布货币政策声明 5月12日当周 5月12日(一) 0130 澳洲NAB企业现况指数 4月 -- 正1 企业信心指数 -- 正4(完)