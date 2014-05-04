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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 07:58 BJT

****澳新经济指标预测--5月5日-5月12日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值     前值    

    
    5月5日当周
    
    5月5日(一)
    0030  澳洲TD-MI通胀指标                              4月             --      +0.2%
    0130  澳洲建筑许可                                   3月           +1.0      -5.0%
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                            4月             --      +4.5%
                网络招聘广告                                             --      +1.3%
    
    5月6日(二)
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   3月          顺差12    顺差12
             商品/服务进口                                               --      +1.0%
             商品/服务出口                                               --       持平
    0430 澳洲央行利率决议                                5月             --      2.50%
    2245 新西兰HLFS失业率                              第一季           5.9%      6.0%
               HLFS就业参与率                                          68.8%     68.9%
         新西兰劳工成本指数(较上季)                                    +0.5%     +0.6%
                           (较上年同期)                                +1.8%     +1.7%      
    
    5月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑指数                                 4月             --         46
    
    5月7日(三)
    0130 澳洲零售销售(较上月)                            3月          +0.4%      +0.2%
                     (较上年同期)　　　　　　　　　　 第一季          +1.5%      +0.9%
    
    5月8日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                              4月      增加0.675   增加1.81
              全职就业人数(万人)                                         --   减少2.21
              就业参与率                                              64.7%      64.7%
              失业率                                                   5.9%       5.8%
    2245 新西兰电子卡零售销售(较上月)                    4月             --       持平
                              (较上年同期)                               --      +5.1%
    
    5月9日(五)
    0130 澳洲央行发布货币政策声明
    
    5月12日当周
    
    5月12日(一)
    0130  澳洲NAB企业现况指数                            4月             --         正1
                 企业信心指数                                            --         正4(完)
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