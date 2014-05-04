欧元区金融：葡萄牙决定于本月“乾净地退出”纾困计划

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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**公债收益率下滑**
葡萄牙经济在接受救援期间遭遇了1970年代以来最糟糕的衰退。不过去年该国经济活动再度好转，而且今年公债收益率(殖利率)已经大幅下滑，令人更加乐观期待该国能够脱离救援并重回债市自行融资。
上周，葡萄牙通过了救援期间债权人对其经济的最后一次评估，走上了退出救援计划的轨道，不再需要进一步援助。
“葡萄牙不再需要预防性措施，这是欧洲盟国对其投出的又一张信任票，”Banco Carregosa债务主管Felipe Silva称，“投资者接受了葡萄牙的风险，这个信号非常正面。”
葡萄牙10年期公债收益率目前在3.65%左右，接近八年以来最低水平，2012年债务危机高峰时曾触及近17%。葡萄牙10年期公债收益率比同期限德国公债高出约220个基点。
在债务危机顶峰时，很多分析师一度认为该国将会像希腊那样被迫违约。
相反，葡萄牙将不再需要金融支持，从救援中全身而退，跟随爱尔兰的脚步。去年12月，爱尔兰成为了首个成功退出救援计划的欧元区国家。(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 戴素萍)
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