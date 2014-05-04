企业结盟：宝钢联手Aurizon出价约10亿美元竞购澳企Aquila部分股权

路透悉尼5月5日 - 澳洲铁路运营商Aurizon Holdings 周一表示，中国宝山钢铁股份有限公司 与之携手出价11.4亿澳元(10.6亿美元)，竞购澳洲铁矿石开采商Aquila Resources 。

宝钢和Aurizon表示，他们将给出每股3.40澳元的现金价，较Aquila最新收盘价溢价39%。

Aurizon称，如果交易成功，将获得Aquila的15%股权。宝钢已经持有Aquila约20%的股权。Aquila主持澳洲West Pilbara铁矿石项目，该项目总额70亿美元，但已拖延了很长时间。(完)