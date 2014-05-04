企业结盟：宝钢联手Aurizon出价约10亿美元竞购澳企Aquila部分股权

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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路透悉尼5月5日 - 澳洲铁路运营商Aurizon Holdings 周一表示，中国宝山钢铁股份有限公司 与之携手出价11.4亿澳元(10.6亿美元)，竞购澳洲铁矿石开采商Aquila Resources 。
宝钢和Aurizon表示，他们将给出每股3.40澳元的现金价，较Aquila最新收盘价溢价39%。
Aurizon称，如果交易成功，将获得Aquila的15%股权。宝钢已经持有Aquila约20%的股权。Aquila主持澳洲West Pilbara铁矿石项目，该项目总额70亿美元，但已拖延了很长时间。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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