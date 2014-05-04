《全球汇市》美元经历周五动荡后走势谨慎，市场关注乌克兰局势

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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美元兑日圆 报102.20日圆，自近一个月高点103.03日圆回落。欧元兑美元 回升至1.3874美元，此前跌至低见1.3812美元。
其他主要货币在周五震荡走势后亦持稳。澳元兑美元 变动不大，报0.9278美元，先前在一个月低点0.9203美元和一周高点0.9322美元间波动。
汇丰将在0145GMT公布中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值。4月23日公布的初值数据显示，中国4月制造业活动萎缩情况略为减缓，因新订单和产出降幅缓和。
在乌克兰紧张情势升高之际，若中国数据令人失望，将会打击风险胃纳。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3871 1.3870 +0.01 +0.92 1.3745
美元/日圆 102.22 102.18 +0.04 -2.92 105.30
欧元/日圆 141.79 141.72 +0.05 -2.03 144.73
美元/瑞郎 0.8776 0.8777 -0.01 -1.70 0.8928
英镑/美元 1.6877 1.6865 +0.07 +1.94 1.6556
美元/加元 1.0974 1.0973 +0.01 +3.33 1.0620
澳元/美元 0.9272 0.9274 -0.02 +4.03 0.8913
新西兰元/美元 0.8656 0.8666 -0.12 +5.48 0.8206
澳元/日圆 94.780 94.760 +0.02 +0.99 93.850
新西兰元/日圆 88.480 88.550 -0.08 +2.40 86.410
英镑/日圆 172.52 172.33 +0.11 -1.04 174.33
澳元/新西兰元 1.0704 1.0695 +0.08 -1.33 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/李爽/王冠中; 审校 王兴亚/张荻/龚芳)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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