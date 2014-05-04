《全球汇市》美元经历周五动荡后走势谨慎，市场关注乌克兰局势

美元兑日圆 报102.20日圆，自近一个月高点103.03日圆回落。欧元兑美元 回升至1.3874美元，此前跌至低见1.3812美元。

其他主要货币在周五震荡走势后亦持稳。澳元兑美元 变动不大，报0.9278美元，先前在一个月低点0.9203美元和一周高点0.9322美元间波动。