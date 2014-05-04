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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 07:55 BJT

《全球汇市》美元经历周五动荡后走势谨慎，市场关注乌克兰局势

美元兑日圆 报102.20日圆，自近一个月高点103.03日圆回落。欧元兑美元 回升至1.3874美元，此前跌至低见1.3812美元。

其他主要货币在周五震荡走势后亦持稳。澳元兑美元 变动不大，报0.9278美元，先前在一个月低点0.9203美元和一周高点0.9322美元间波动。

汇丰将在0145GMT公布中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值。4月23日公布的初值数据显示，中国4月制造业活动萎缩情况略为减缓，因新订单和产出降幅缓和。

在乌克兰紧张情势升高之际，若中国数据令人失望，将会打击风险胃纳。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3871 1.3870 +0.01 +0.92 1.3745

美元/日圆 102.22 102.18 +0.04 -2.92 105.30

欧元/日圆 141.79 141.72 +0.05 -2.03 144.73

美元/瑞郎 0.8776 0.8777 -0.01 -1.70 0.8928

英镑/美元 1.6877 1.6865 +0.07 +1.94 1.6556

美元/加元 1.0974 1.0973 +0.01 +3.33 1.0620

澳元/美元 0.9272 0.9274 -0.02 +4.03 0.8913

新西兰元/美元 0.8656 0.8666 -0.12 +5.48 0.8206

澳元/日圆 94.780 94.760 +0.02 +0.99 93.850

新西兰元/日圆 88.480 88.550 -0.08 +2.40 86.410

英镑/日圆 172.52 172.33 +0.11 -1.04 174.33

澳元/新西兰元 1.0704 1.0695 +0.08 -1.33 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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