《中国报摘》--中国证券报5月5日

* 头版头条:

--在暂停18个月后，中国证监会4月30日召开IPO发审会；四家上会公司中，会稽山、依顿电子、康尼机电获通过，康新设计工程未通过。

* 其他:

--证监会公布第10批25家IPO预披露企业，包括中国核能电力等，目前已有211家企业披露招股说明书申报稿，证监会已连续10个工作日集中公布IPO预披露企业名单；此前4月30日，证监会公布第九批30家IPO预披露企业，包括读者出版传媒等。

--证监会发布的再融资申请企业最新信息显示，共有160个排队项目，其中36个涉及房地产业，占比达22.5%。

--根据中国基金业协会数据，截至3月底，公募基金规模达3.5万亿元，非公募基金规模1.3万亿元。3月公募基金规模下降824亿元，一季度累计增加4,687亿元。

--宝钢股份 高层在股东大会上表示，公司股价持续低迷，未能反映实际经营业绩及发展预期；公司将整合旗下电商业务，进一步分散股权结构引进其他投资者，推动电商平台上市。