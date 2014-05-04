《中国报摘》--中国证券报5月5日

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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* 头版头条:
--在暂停18个月后，中国证监会4月30日召开IPO发审会；四家上会公司中，会稽山、依顿电子、康尼机电获通过，康新设计工程未通过。
* 其他:
--证监会公布第10批25家IPO预披露企业，包括中国核能电力等，目前已有211家企业披露招股说明书申报稿，证监会已连续10个工作日集中公布IPO预披露企业名单；此前4月30日，证监会公布第九批30家IPO预披露企业，包括读者出版传媒等。
--证监会发布的再融资申请企业最新信息显示，共有160个排队项目，其中36个涉及房地产业，占比达22.5%。
--根据中国基金业协会数据，截至3月底，公募基金规模达3.5万亿元，非公募基金规模1.3万亿元。3月公募基金规模下降824亿元，一季度累计增加4,687亿元。
--宝钢股份 高层在股东大会上表示，公司股价持续低迷，未能反映实际经营业绩及发展预期；公司将整合旗下电商业务，进一步分散股权结构引进其他投资者，推动电商平台上市。
--中国期货业协会最新统计资料表明，今年前4个月中国期货市场累计成交量为6.7亿手，累计成交额为78.21万亿元，同比分别增长6.73%和下降4.64%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 曾祥进)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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