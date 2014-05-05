金砖国家：5月2日股汇市收盘纵览

路透5月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.74%，报1003.39点。

中国股汇市：因假期休市。

香港股市：收高0.6%，免于连续第三周下跌，博彩类股因营收改善而上涨，且增加基础设施投资的计划带动中资铁路股攀升。

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拉美股市：巴西指标股指Bovespa大涨超过2%，因投资者押注巴西总统迪尔玛·罗塞夫在周六选举民调中的支持度将更进一步下滑，增加了对市场较友好的党派可能在2015年执政的机会。Bovespa指数 上涨2.62%，至52,980.31点。

拉美汇市：拉美货币多数上涨，因美国就业数据不足以抵消撤走刺激措施忧虑

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南非股市：大涨并触及历史高位，受到美国就业增幅创逾两年最快速度的激励，但南非最大无担保放款银行African Bank 逆势下跌，此前该行发布上半年度财报亏损预警。综合指数 上涨0.45%至49,091.16点，并一度创下历史高位49,187.19点。Top-40绩优股指数 上涨0.48%至44,015.07点，盘中触及高位44,129.29。

南非汇市：南非兰特兑美元周五触及三周高位，趁全球风险意愿普遍增强的东风，但铂金矿罢工打击出口，对兰特构成压力。

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印度股市：回吐稍早时涨幅而小幅收低，不但是连续第五个交易日下跌，而且创下三个月来最差单周表现。投资者持续将Larsen和Toubro等近期表现优异的股票获利了结。BSE指数 收低0.06%，NSE指数 下跌0.02%，两大股指周线均下滑1.3%，从一周前触及的记录高位回落。

印度汇市：卢比上涨至三周高点，在五周来首度周线上涨，因受到国营银行抛出美元的帮助，且在当日稍晚美国公布非农就业报告之前，卢比追随其他区域货币上涨的脚步。卢比兑美元 收在60.16/17，周三收盘价为60.31/32。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.75%，报625.72点。指标RTS指数 跌0.58%，报1,148.960点。