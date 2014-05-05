中国货币市场：七天回购续跌近50bp，预期乐观三个月Shibor再走低

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海5月5日 - 五一假期过后，中国银行间资金市场宽松态势有增无减，周一早盘七天期回购加权利率续跌近50个基点(bp)，而已处较低水平的隔夜品种持稳，导致二者点差明显收窄。
交易员表示，除本月中旬缴税可能对流动性产生一定扰动外，暂时还未看到其他收紧因素，短期内较为乐观的预期，带动三个月shibor(上海银行间同业拆放利率)续降，再创年内新低。
华北一银行交易员称，“除了中旬的缴税，其他近期没有大问题。”
至于今天的存款准备金例行调整，因4月末存款增长压力小于季末，甚至有机构因存款下降而退缴，该调整因素对资金面几乎未有负面影响。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
上海一银行交易员进一步指出，七天回购利率下行而隔夜持稳，令二者点差基本恢复至较为正常水平。若没有特殊因素扰动，主要回购利率有望在一个相对稳定的区间震荡，上半月发生大波动的可能性不大。
另外，至于14天期品种，因目前已没有跨月的独特优势，加之预期乐观减弱需求，价格水平与七天差距不大也属正常。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.3771 2.3751 +0.20
七天 3.1506 3.6334 -48.28
14天 3.1556 3.5943 -43.87
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.5700 3.5600 +1.00
七天 3.5500 1.4000 +215.00
14天 3.6100 2.5300 +108.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.4000 2.3900 +1.00
七天 3.1393 3.7100 -57.07
14天 3.1600 3.7100 -55.00
Shibor
其中:隔夜 2.3700 2.4000 -3.00
七天 3.1400 3.6830 -54.30
三个月 5.4655 5.4820 -1.65
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20