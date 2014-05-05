中国货币市场：七天回购续跌近50bp，预期乐观三个月Shibor再走低

路透上海5月5日 - 五一假期过后，中国银行间资金市场宽松态势有增无减，周一早盘七天期回购加权利率续跌近50个基点(bp)，而已处较低水平的隔夜品种持稳，导致二者点差明显收窄。

交易员表示，除本月中旬缴税可能对流动性产生一定扰动外，暂时还未看到其他收紧因素，短期内较为乐观的预期，带动三个月shibor(上海银行间同业拆放利率)续降，再创年内新低。

华北一银行交易员称，“除了中旬的缴税，其他近期没有大问题。”

至于今天的存款准备金例行调整，因4月末存款增长压力小于季末，甚至有机构因存款下降而退缴，该调整因素对资金面几乎未有负面影响。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上海一银行交易员进一步指出，七天回购利率下行而隔夜持稳，令二者点差基本恢复至较为正常水平。若没有特殊因素扰动，主要回购利率有望在一个相对稳定的区间震荡，上半月发生大波动的可能性不大。

另外，至于14天期品种，因目前已没有跨月的独特优势，加之预期乐观减弱需求，价格水平与七天差距不大也属正常。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3771 2.3751 +0.20

七天 3.1506 3.6334 -48.28

14天 3.1556 3.5943 -43.87

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5700 3.5600 +1.00

七天 3.5500 1.4000 +215.00

14天 3.6100 2.5300 +108.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4000 2.3900 +1.00

七天 3.1393 3.7100 -57.07

14天 3.1600 3.7100 -55.00

Shibor

其中:隔夜 2.3700 2.4000 -3.00

七天 3.1400 3.6830 -54.30

三个月 5.4655 5.4820 -1.65