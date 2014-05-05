《香港报摘》--其他报纸重要消息5月5日

* 明报：

--市场预期楼价升势回落，近年十大屋苑屡录新高的楼王单位，银行估价亦跟随大市下调。本报查阅全港十大屋苑楼王单位资料，以汇丰、恒生及中银进行网上估价，发现九成楼王单位的估值低于买入价。

* 星岛日报：

--阿里巴巴再传于本周在美提上市申请。外电报道，阿里最快于美国时间今日，向美国证券交易委员会提交招股文件。本港新股方面，青岛港已通过上市聆讯，北车亦将于本周三起路演。

--滙丰去年5月与裕利安宜（Euler Hermes）签订协议，为对方的贸易信贷保险（TCI）产品提供转介服务。滙丰工商金融主管陈梁才接受访问时认为，随着亚洲区放帐式的贸易愈趋盛行，料TCI将是一只「发光发热」的产品。

* 苹果日报：

--早前遭斩仓的中国家居 ，上周五复牌股价狂弹八成。本报记者发现其业务出现四大疑点，包括零售业回避做生意、有厂地不用将生产外判、批发业务透明度低及进行骑呢收购，令人怀疑其业务真实性。

--自行政总裁欧智华上场后，滙控 近年多番重塑架构，外国传媒引述滙控内部文件报道指，集团正重整俗称「炒房」的环球银行及资本市场业务（GBM）架构，当中更涉及人事调动，务求更有效发展各地区业务。

* 东方日报：

--积极发展海外业务的中行 在人民币贬值进程中，较其他内银受惠。分析指，该行海外业务的盈利贡献将因人民币贬值而略为提升，若以中银香港 去年盈利计算，若人民币贬值百分之三，将令中银香港对中行的税前盈利贡献增加6.8亿元人民币。

* 文汇报：

--反自由行示威不绝，加上上月一宗内地小孩在港街头便溺事件，引发两地骂战，不少内地人扬言暂不来港，部分大型零售上市公司亦看淡本月零售市道，美联旺舖董事卢展豪昨认为，受累于内地严厉打贪、「五一」假期缩短及内地旅客来港机会增加，今年港一线街舖租金料下跌5至8%。

* 大公报：

--中银信用卡副总经理卢慧敏透露，今年首季公司信用卡签帐额增加8%，较去年同期的6.7%为高。她坦言，本港整体零售市道料将受压，零售销售数据或只得单位数增长，但希望公司签帐额全年可达双位数增长。

--今年股票市场市况波动，但今年亚太地区首次公开招股（IPO）市场将会继续兴旺。首四月，亚太地区IPO的总金额已达至154亿美元，较去年同期多一倍。(完)