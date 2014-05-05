路透基点：台湾华邦电子55亿台币贷款启动--TRLPC

路透香港5月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，四家牵头行兼簿记行已启动台湾华邦电子的55亿台币(1.82亿美元)贷款。

四家银行分别为中国信托商业银行、星展银行、第一商业银行和台新银行。中国信托担任额度代理行、第一商业银行为文件准备行、台新银行为担保品控管行。

这笔定期贷款分为30亿台币五年期贷款的A部分，用于购买机械，以及25亿台币三年期贷款的B部分，用于再融资。

利率分别为较90天期初级市场商业本票利率加码75个基点和70个基点，且将根据借款者的税后净利润率作调整：

税后净利润率低于0%，利率为加码90个基点(A部分)和85个基点(B部分)；

税后净利润率在0-4.9%，利率为加码75个基点(A部分)和70个基点(B部分)；

税后净利润率在5-9.9%，利率为加码70个基点(A部分)和65个基点(B部分)；

税后净利润率在10%以上，利率为加码65个基点(A部分)和60个基点(B部分)。

银行受邀参贷，承贷5亿台币以上的银行取得副牵头行的头衔，有15个基点的先付费用，承贷3-4.99亿台币的银行取得经理行头衔，有10个基点的先付费用。

另有10个基点的承诺费。

A部分贷款有三年的宽限期，分五个半年等额偿还，B部分贷款有两年宽限期，分三个半年等额偿还。

A部分贷款担保品为借款人的机械器具，B部分贷款担保品为工厂。

B部分贷款将用于再融资现有的三笔贷款：2010年5月的70亿台币贷款、2011年9月的70亿台币五年期定期贷款、和2012年11月的50亿台币三年期定期贷款。

银行回覆截止期限为5月23日。

先前三笔贷款均以90天期初级市场商业本票利率为基准，且与借款者的税后净利润率挂勾：

2012年贷款：税后净利润率15%以上，利率为加码60个基点；利润率10-14.9%，利率为加码70个基点；利润率0-9.9%，利率为加码75个基点；利润率低于0%，利率为加码95个基点。

2011年贷款：税后净利润率15%以上，利率为加码70个基点；利润率5-14.9%，利率为加码75个基点；利润率0-4.9%，利率为加码80个基点；利润率低于0%，利率为加码95个基点。

2010年贷款：税后净利润率15%以上，利率为加码105个基点；利润率5-14.9%，利率为加码115个基点；利润率0-4.9%，利率为加码125个基点；利润率低于0%，利率为加码140个基点。