更正-芝加哥期市：小麦期货跳涨3%，因炎热天气引发对美国产量的疑虑

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
(英文原文有误，第二段应为“第四天”下滑，而非“第三天”)
路透悉尼5月5日 - 美国小麦期货周一涨幅一度达到3%至11个月高位，因担心最近炎热干燥天气会影响美国产量。美国是全球最大的小麦出口国。
玉米微跌，为连续第四天下滑，大豆也略微回落。
0023GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 涨2.3%至每蒲式耳7.32美元，略低于日高7.40-1/2美元，后者为2013年6月末以来最高。
"美国大平原南部非常炎热，气温在90-100华氏度(32.2-37.8摄氏度)，“Advance Trade Australasia谷物分析师Andrew Woodhouse称。
“这令美国硬红冬麦再受重创。”
全美气象服务(NWS)表示，周日美国小麦产区南部气温超过了90华氏度，预计本周将持续干旱、炎热天气，这增加了美国硬红冬麦遭受更多损失的可能性。
美国农业部4月29日在每周作物生长报告中表示，冬小麦优良率为33%，较前周低1点，远低于五年均值49%。
硬红冬麦产量料较上年下降，因去年秋季种植时天气干燥，随后紧接着是天气恶劣的冬季和更加严重的干旱。
小麦质量委员会在堪萨斯州巡查后，周四预期该州小麦产量为每英亩33.2蒲式耳，为委员会自2001年展开巡查以来的最低。另外Informa Economics周五在给客户的研究报告中将美国冬小麦产量预计下调1.20亿蒲式耳，至14.96亿蒲式耳。
7月玉米期货 跌0.4%，至4.98美元，上周五收跌1.5%。
7月大豆期货 大致持平于14.71-1/2美元。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 732.75 16.75 +2.34% +3.61% 697.14 58
CBOT玉米 498.00 -1.50 -0.30% -1.78% 504.77 38
CBOT大豆 1468.25 -2.50 -0.17% +0.50% 1467.41 46
CBOT稻米 $15.48 -$0.02 -0.10% -0.26% $15.52 54
美国原油 $99.82 $0.06 +0.06% +0.06% $101.52 35
汇率
欧元/美元 $1.387 $0.000 +0.01% +0.02%
美元/澳元 0.928 0.001 +0.09% +0.09% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/于春红; 审校 徐文焰/杜明霞)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20