更正-芝加哥期市：小麦期货跳涨3%，因炎热天气引发对美国产量的疑虑

(英文原文有误，第二段应为“第四天”下滑，而非“第三天”)

路透悉尼5月5日 - 美国小麦期货周一涨幅一度达到3%至11个月高位，因担心最近炎热干燥天气会影响美国产量。美国是全球最大的小麦出口国。

玉米微跌，为连续第四天下滑，大豆也略微回落。

0023GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 涨2.3%至每蒲式耳7.32美元，略低于日高7.40-1/2美元，后者为2013年6月末以来最高。

"美国大平原南部非常炎热，气温在90-100华氏度(32.2-37.8摄氏度)，“Advance Trade Australasia谷物分析师Andrew Woodhouse称。

“这令美国硬红冬麦再受重创。”

全美气象服务(NWS)表示，周日美国小麦产区南部气温超过了90华氏度，预计本周将持续干旱、炎热天气，这增加了美国硬红冬麦遭受更多损失的可能性。

美国农业部4月29日在每周作物生长报告中表示，冬小麦优良率为33%，较前周低1点，远低于五年均值49%。

硬红冬麦产量料较上年下降，因去年秋季种植时天气干燥，随后紧接着是天气恶劣的冬季和更加严重的干旱。

小麦质量委员会在堪萨斯州巡查后，周四预期该州小麦产量为每英亩33.2蒲式耳，为委员会自2001年展开巡查以来的最低。另外Informa Economics周五在给客户的研究报告中将美国冬小麦产量预计下调1.20亿蒲式耳，至14.96亿蒲式耳。

7月玉米期货 跌0.4%，至4.98美元，上周五收跌1.5%。

7月大豆期货 大致持平于14.71-1/2美元。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 732.75 16.75 +2.34% +3.61% 697.14 58

CBOT玉米 498.00 -1.50 -0.30% -1.78% 504.77 38

CBOT大豆 1468.25 -2.50 -0.17% +0.50% 1467.41 46

CBOT稻米 $15.48 -$0.02 -0.10% -0.26% $15.52 54

美国原油 $99.82 $0.06 +0.06% +0.06% $101.52 35

汇率

欧元/美元 $1.387 $0.000 +0.01% +0.02%

美元/澳元 0.928 0.001 +0.09% +0.09% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/于春红; 审校 徐文焰/杜明霞)