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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 09:37 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国国开行70亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.00%
  国开行60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.15%
  国开行70亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.31%
  国开行60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.36%    
  中核工业建设集团15亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交行和浦发银行主承
  菲达环保 2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，招商银行和招商证券主承
  四川长虹 30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行和进出口行主承
  山东石大胜华化工集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招行主承
  浙江商业集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工行主承
  山东清源集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承
  招商证券 21亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/建行等承销
  重庆钢铁集团矿业公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承
  云南投资控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
  会理县财通铁钛公司1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承
  花园集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农行主承
  广日股份 4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，华泰证券和中信银行主承
  江西高速公路投资集团30亿元7/10年期投资人选择权(5+2/7+3)中票簿记(主体评级AA)，国开行和中信银行主承
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  二、新债上市： 
    
  益阳市交通发展投资14亿元七年期固息债1480186，票面利率7.77%
  红旗渠开发区汇通控股8亿元六年期固息债1480201，票面利率8.30%
  莱山城市资源开发经营6亿元七年期固息债1480216，票面利率7.45%
  苏州元禾控股10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480222，票面利率6.85%  
  青岛海创开发建设10亿元七年期固息债1480230，票面利率6.88%
  内江投资控股集团18亿元七年期固息债1480236，票面利率7.99%      
  杭州交通投资集团6亿元一年期短融041466010，票面利率5.70%
  金隅股份 10亿元一年期短融041455016，票面利率5.35%
  苏州城投20亿元七年期中票101456018，票面利率6.60%
  武汉商联集团3亿元三年期中票101459020，票面利率5.90%
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  三、缴款：

  国开行60亿元一年期固息增发债140207，发行价100.470元
  国开行60亿元三年期固息增发债140208，发行价101.036元
  国开行60亿元五年期固息增发债140209，发行价101.520元
  国开行60亿元七年期固息增发债140210，发行价101.782元
  国开行60亿元10年期固息增发债140211，发行价102.520元
  农发行50亿元一年期固息增发债140430，发行价100.350元    
  随州城投集团12亿元七年期固息债1480163，票面利率8.40%
  浙江富春山居集团15亿元七年期固息债1480263，票面利率7.70%
  曲靖开发投资公司15亿元七年期固息债1480266，票面利率7.48%
  城发投资集团5亿元七年期固息债1480273，票面利率6.87%    
  大唐集团50亿元九个月期超短融
  上海电气集团总公司20亿元六个月期超短融
  新疆中泰集团10亿元一年期短融
  中电投贵州金元集团10亿元一年期短融
  宁波富邦控股集团6亿元一年期短融
  国电南自 6亿元一年期短融
  四川铁路产业投资集团30亿元一年期短融
  中国建筑第五工程局2亿元五年期中票
  新华联控股5亿元三年期投资人选择权(2+1)中票
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  四、还本付息：               
 
  中国建材 40亿元九个月期超短融011337005到期兑付，票面利率4.65%
  华天实业控股集团3亿元一年期短融041360028到期兑付，票面利率4.91%
  中化股份10亿元五年期中票0982063到期兑付，票面利率3.75%
  中金黄金 6亿元五年期中票0982066到期兑付，票面利率4.60%
  西王集团15亿元三年期中票1182148到期兑付，票面利率5.28%
  09冀能债01 098074付息
  09冀能债02 098075付息
  10国开10 100210付息
  10国开11 100211付息
  10首旅债 1080053付息
  10镇江水投债 1080054付息
  10鞍山城投债 1080055付息
  11中水电MTN1 1182149付息
  13哈水投债 1380193付息
  13红河公路债 1380194付息
  13中粮MTN2 1382211付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --尽管中国京、沪等一线城市房地产热情未减，但部分二三线城市却寒意渐增。中国证券报周二报导，继南宁
、无锡之后，安徽铜陵和浙江宁波也开始以不同的方式，加入“救市”队伍。报导引述铜陵市政府相关文件表示
，该市在住房公积金贷款、契税补贴等方面制定了一系列优惠或放松政策，并从5月1日起实施。 
  --中国证券报周二报导，第115届中国进出口商品交易会(广交会)累计出口成交1,911.84亿元人民币，扣除汇率
波动因素后，环比下降2.01%，同比下降12.64%。 
  --一直以来进度迟缓的中国房地产央企整合步伐，有望借助“混合所有制”改革而加快。据中国证券报周二报
导，监管部门近日正委托市场化机构，对央企的“涉房”状况进行摸底调查。待摸清家底之后，将积极吸纳社会
资本进入，加快部分央企“退房”步伐。 
    
    5/7公布4月汇丰服务业PMI                         (3月51.9)
    5/8公布4月进出口贸易数据                        (3月顺差77.1亿美元)
    5/9公布4月工业生产者出厂价格指数(PPI)           (3月-2.3%)
              居民消费价格指数(CPI)                 (3月2.4%)
    5/13公布1-4月固定资产投资(不含农户)             (1-3月17.6%)
            4月社会消费品零售总额                   (3月12.2%)
            4月工业增加值                           (3月8.8%)
            4月房地产投资和销售情况月度报告          
    5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告      
    5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值                (4月初值48.3)              
    5/28公布1-4月规模以上工业企业利润                               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/吴芳；审校 康熙泽)
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