《中国债券市场每日交易备忘》--5月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国开行70亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.00% 国开行60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.15% 国开行70亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.31% 国开行60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.36% 中核工业建设集团15亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交行和浦发银行主承 菲达环保 2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，招商银行和招商证券主承 四川长虹 30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行和进出口行主承 山东石大胜华化工集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招行主承 浙江商业集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工行主承 山东清源集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 招商证券 21亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/建行等承销 重庆钢铁集团矿业公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 云南投资控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 会理县财通铁钛公司1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 花园集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农行主承 广日股份 4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，华泰证券和中信银行主承 江西高速公路投资集团30亿元7/10年期投资人选择权(5+2/7+3)中票簿记(主体评级AA)，国开行和中信银行主承 =========================================================================== 二、新债上市： 益阳市交通发展投资14亿元七年期固息债1480186，票面利率7.77% 红旗渠开发区汇通控股8亿元六年期固息债1480201，票面利率8.30% 莱山城市资源开发经营6亿元七年期固息债1480216，票面利率7.45% 苏州元禾控股10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480222，票面利率6.85% 青岛海创开发建设10亿元七年期固息债1480230，票面利率6.88% 内江投资控股集团18亿元七年期固息债1480236，票面利率7.99% 杭州交通投资集团6亿元一年期短融041466010，票面利率5.70% 金隅股份 10亿元一年期短融041455016，票面利率5.35% 苏州城投20亿元七年期中票101456018，票面利率6.60% 武汉商联集团3亿元三年期中票101459020，票面利率5.90% ============================================================================ 三、缴款： 国开行60亿元一年期固息增发债140207，发行价100.470元 国开行60亿元三年期固息增发债140208，发行价101.036元 国开行60亿元五年期固息增发债140209，发行价101.520元 国开行60亿元七年期固息增发债140210，发行价101.782元 国开行60亿元10年期固息增发债140211，发行价102.520元 农发行50亿元一年期固息增发债140430，发行价100.350元 随州城投集团12亿元七年期固息债1480163，票面利率8.40% 浙江富春山居集团15亿元七年期固息债1480263，票面利率7.70% 曲靖开发投资公司15亿元七年期固息债1480266，票面利率7.48% 城发投资集团5亿元七年期固息债1480273，票面利率6.87% 大唐集团50亿元九个月期超短融 上海电气集团总公司20亿元六个月期超短融 新疆中泰集团10亿元一年期短融 中电投贵州金元集团10亿元一年期短融 宁波富邦控股集团6亿元一年期短融 国电南自 6亿元一年期短融 四川铁路产业投资集团30亿元一年期短融 中国建筑第五工程局2亿元五年期中票 新华联控股5亿元三年期投资人选择权(2+1)中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国建材 40亿元九个月期超短融011337005到期兑付，票面利率4.65% 华天实业控股集团3亿元一年期短融041360028到期兑付，票面利率4.91% 中化股份10亿元五年期中票0982063到期兑付，票面利率3.75% 中金黄金 6亿元五年期中票0982066到期兑付，票面利率4.60% 西王集团15亿元三年期中票1182148到期兑付，票面利率5.28% 09冀能债01 098074付息 09冀能债02 098075付息 10国开10 100210付息 10国开11 100211付息 10首旅债 1080053付息 10镇江水投债 1080054付息 10鞍山城投债 1080055付息 11中水电MTN1 1182149付息 13哈水投债 1380193付息 13红河公路债 1380194付息 13中粮MTN2 1382211付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --尽管中国京、沪等一线城市房地产热情未减，但部分二三线城市却寒意渐增。中国证券报周二报导，继南宁 、无锡之后，安徽铜陵和浙江宁波也开始以不同的方式，加入“救市”队伍。报导引述铜陵市政府相关文件表示 ，该市在住房公积金贷款、契税补贴等方面制定了一系列优惠或放松政策，并从5月1日起实施。 --中国证券报周二报导，第115届中国进出口商品交易会(广交会)累计出口成交1,911.84亿元人民币，扣除汇率 波动因素后，环比下降2.01%，同比下降12.64%。 --一直以来进度迟缓的中国房地产央企整合步伐，有望借助“混合所有制”改革而加快。据中国证券报周二报 导，监管部门近日正委托市场化机构，对央企的“涉房”状况进行摸底调查。待摸清家底之后，将积极吸纳社会 资本进入，加快部分央企“退房”步伐。 5/7公布4月汇丰服务业PMI (3月51.9) 5/8公布4月进出口贸易数据 (3月顺差77.1亿美元) 5/9公布4月工业生产者出厂价格指数(PPI) (3月-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (3月2.4%) 5/13公布1-4月固定资产投资(不含农户) (1-3月17.6%) 4月社会消费品零售总额 (3月12.2%) 4月工业增加值 (3月8.8%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/吴芳；审校 康熙泽)