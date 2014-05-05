《分析》Twitter股价已较峰值腰斩，然高盛和德意志银行仍维持买进评等

**另一方的观点**

尽管Twitter的用户趋势不尽理想，连续两季业绩令人失望，且股价下滑，但高盛和德意志银行这两家Twitter的IPO承销商仍维持对该股的正面看法。

根据StarMine，Twitter的预期市盈率(本益比)达334.2，远高于Facebook的38.1；而据汤森路透数据，标准普尔500指数成份股平均市盈率为17.95。

“该公司在营收和支出等方面的控制依然接近完美。”德意志银行分析师Ross Sandler周四在一份报告指出。Sandler并未立即回覆记者的电话和电邮。高盛分析师Heath Terry助理则表示，Terry在外旅行，未能置评。

Sandler表示市场观点最后终将从关注用户转向营收成长。他提出，Facebook去年也面临用户成长放缓的问题，但拜移动广告业务强劲之赐，后来又重获华尔街青睐。

麦格理分析师Schachter说，那多要看Twitter是否能顺利改造页面设计、以吸引主流用户。