《分析》Twitter股价已较峰值腰斩，然高盛和德意志银行仍维持买进评等

投行观点：Five9 Inc目标价由18上调至22美元--巴克莱
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**另一方的观点**
尽管Twitter的用户趋势不尽理想，连续两季业绩令人失望，且股价下滑，但高盛和德意志银行这两家Twitter的IPO承销商仍维持对该股的正面看法。
根据StarMine，Twitter的预期市盈率(本益比)达334.2，远高于Facebook的38.1；而据汤森路透数据，标准普尔500指数成份股平均市盈率为17.95。
“该公司在营收和支出等方面的控制依然接近完美。”德意志银行分析师Ross Sandler周四在一份报告指出。Sandler并未立即回覆记者的电话和电邮。高盛分析师Heath Terry助理则表示，Terry在外旅行，未能置评。
Sandler表示市场观点最后终将从关注用户转向营收成长。他提出，Facebook去年也面临用户成长放缓的问题，但拜移动广告业务强劲之赐，后来又重获华尔街青睐。
麦格理分析师Schachter说，那多要看Twitter是否能顺利改造页面设计、以吸引主流用户。
“它们在创新方面做得不错，但用户增长让人有点担忧。”他说。“希望它们能改变页面设计，使其更合乎用户需求。”(完) (译文审校 龚芳/石冠兰)
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