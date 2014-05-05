中国新债：国开行调整周二发债方案，取消一年品种总额降至260亿元

路透上海5月5日 - 中国国家开发银行 周一公告称，调整周二(5月6日)的新债发行方案，取消一年品种发行，总量降至260亿元人民币。
国开行原计划周二招标增发今年第7-11期固息债(俗称“福娃债”)，期限一、三、五、七和10年，总金额不超过300亿元人民币。调整方案后，发行品种为三、五、七和10年。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
此外，国开行今日还将招标发行不超60亿元人民币固息金融债，期限一年；并且还将追加发行不超过20亿元，首度用于商业银行柜台分销。
调整后各期债券具体发行条款如下：
第8-11期增发债
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发行上限 3/7年各70亿元，5/10年各60亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：5月6日9:30-10:30
7/10年： 5月6日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 5月9日
起息日 4月8日
分销期 5月8日-5月9日
上市日 5月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第7-11期债首发及此前增发情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
4/3增发中标收益率 -- 5.3351% -- 5.6765% --
(加权) (加权)
4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --
(加权) (加权)
4/15增发中标收益率 4.5911% 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337%
(加权) (加权)
4/22增发中标收益率 4.6070% 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262%
(加权) (加权)
4/29增发中标收益率 4.6247% 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918%
(加权) (加权) (完)
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(发稿 边竞；审校 林高丽)