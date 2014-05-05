港报财经评论：政策多波动，藏隐性风险--经济日报5月3日

政策多波动，藏隐性风险 /林瑞芬

期指周三率先失守，但昨又神奇现技术性反弹，恒指暂保得住22,000心理关口，惟5月才刚开始，可保多久，就要续观察！恒指昨收报22,260，弹126点；大市成交额只482亿港元。技术上，恒指不宜失守21,900，不然再试底向21,500/21,000两关支持考验。周线图显示，后市再试21,000都不好，因穿2011年以来辛苦形成的升轨，21,500险守支持轨尚可以接受，且看五穷六绝月可否安然过渡。政策来讲，对以中国内地收入为主的个股来讲，可以是有惊有喜，投资者来讲，有时候真是防不胜防，看彩数了。中国内地电讯业本周突然爆出三大消息：一是中国内地可以发放FDD-LTE牌照；二是工信部证实正筹建国家基站公司，望有助避免重复建网及增加整个行业资本开支的使用效率；三是营改增。营改增直接影响电讯公司的利润，最大利淡，尤其2014至2015年度的盈利表现。惟据高盛指出，之后影响将转为正面，因电讯商的资本开支将因新税制而减少，长远亦有助减少折旧。

合营国家基站公司或是令未来公司减成本之法，或最利好联通 及中国电信 ，但由此，可能又衍生疑虑究竟未来会对电讯设备商如何影响或多大影响（讲真暂能判断，基站公司运作模式如何未知，而技术性因素又太多），此类股去年受宠料由4G推动（事实推动着，且看摩比发展 近期公布接单情况，或中兴通讯 季绩改善便知），奈何现在被此不明朗因素所笼罩，如被泼冷水，恐怕暂时又要睇少类股份，严守止蚀。

跟政策消息，买卖股份，拿准已经变得不易。在今年初，中国铁路总公司安排2014年固定资产投资为6,300亿港元，后第一次调整增加至7,000亿港元。4月初，中国铁路总公司总经理盛光祖又宣布，铁路固定投资由7,000亿港元再增至7,200亿港元。到昨日，又有中国内地媒体爆出，铁路固定投资将由7,200亿港元上调至8,000亿港元。虽然，年初以来，连番好消息，铁路以及铁路设备相关股业绩亦不过不失，但观乎相关股份的股价现水平大多低于1月初水平，波动每每只因增加投资额而起，急升之后又容易打回原形。昨受消息刺激，中国中铁 、中国铁建 、中国南车 等昨涨7%至9%，势似乎好，但都要谂清楚先才好！

盈利高增长，水泥股看俏 /余少文

中国内地股市休战，国企指数复市上升，但5月市况始终易跌难升。建材股首季业绩好，预期水泥股今年继续高增长，第二季可以睇高一线。国企指数昨日升22点，收报9,802点，成交额89亿港元，又是反弹成交缩格局，近60%主板H股随指数上升，但有约16%股份没有升跌，印象中是近期少见现象，反映市场没有方向；而红筹指数跌4点，收报4,163点，成交额53亿港元，电讯股由早前领涨变成领跌。大市在一遍看淡的五月的第一个交易日录得升幅，但2000年以来，国指五月下跌的概率约43%，跌市全数集中在最近9年，即5月在过去9年有2/3机会下跌，故国指今个5月应该不会太平，尤其该6次跌市下跌幅度由1.4%至12.6%不等。

至于上证综合指数较国指更不清晰，因为14年内，5月市况升跌各半，升跌市分布又平均，平均升幅或平均跌幅都约6.2%，反映中港五月市况是不明朗。至于首季业绩表现最好的水泥股，安徽海螺 、中材股份 、金隅股份 和中国建材 合计盈利达32亿人民币，同比升两倍，环比跌59%，惟第一季是行业淡季，是水泥股盈利表现最差季度，主要盈利在第二季开始，故下半年业绩会好过上半年；再加上在可比数据下，今年首季盈利是史上第一季最好的，似乎今年余下三个季度值得憧憬。至于国家统计局数据显示，水泥产量季度持续同比增长，今年首季产量约4.47亿吨，但水泥价格经过去年回升后，今年首季出现下跌，踏入4月暂略反弹，主要是第一季是行业淡季，但无损水泥股首季业绩。

申银万国资料显示，水泥价格4月回升，加上水泥煤炭价格差，4月中每吨为272港元，较去年同期的249港元高出22%，反映煤炭价格下跌同样利好水泥业；随着第二季是传统旺季，产量和价格普遍上升，可以提高毛利率，故水泥股第二季业绩会好。当然，摩根士丹利预期中国内地房地产市场销量下跌，房地产投资增速也会放缓，对水泥业会带来影响。相信各大地区即使放松限购令，房地产市场也要时间去库存，国家统计局资料亦显示中国内地房地产开发投资增速只有16.8%，确实有机会降至摩根士丹利预期的13%，影响水泥市场。幸好中国明确表示要扩大基建项目，如今年铁路投资目标上调至逾8,000亿人民币，除刺激铁路概念股外，也有助提升水泥需求，故水泥价格今年较去年应可平稳上升。