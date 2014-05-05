港报财经评论：黄金周卖房失利股债起暗涌--信报5月5日

黄金周卖房失利股债起暗涌 /习广思

受严冬天气影响，美国首季GDP增长放缓至0.1%；然而，就业市场却出奇地旺盛，4月非农职位经季节调整后增长28.8万个，比市场预期多逾7万个，增幅是2012年1月以来最高；4月失业率由6.7%降至6.3%，是5年半以来最低。不过，数据表面转强，实质上，失业率急跌部分原因是劳动参与率由63.2%降至62.8%，是接近35年以来最低，上月求职者减少了80.6万人，是去年10月求职者大减84.8万人后，30多年来最多人脱离劳动力市场，对上一次出现80万人离开劳动市场，要数到1981年。

数据矛盾之处，在于同一时间新增职位远多于预期，代表市场上供应的职位增加了，却有更多人脱离求职者之列，如何解读数据，连证券分析员与经济学家亦感头痛。数据显示，再求职者，即失业人士重新投入成为求职者的数目大减41.7万人，是1967年政府有纪录以来最大降幅。另外，新投入劳工市场者，一般包括毕业生与新移民，也减少了12.6万人，是5年来最大降幅。总括而言，80.6万脱离求职行列者有2/3是选择暂时不找工作，至于原因是什么，有人事顾问公司认为，是经季节调整的特殊波动数字，有关影响会在下一次数据时得以修正。

不过，新增职位的确显示各行业招聘数字均有所增长，4月新增职位中，私人市场提供27.3万个，政府职位仅增加1.5万个，显示削赤窒碍政府职位增长。职位增长最多的领域是专业和商业服务，达7.5万个，零售业职位增长3.5万个，建造业增长3.2万个，临时职位增加2.4万个。但职位增加却未带来工资增长，4月资薪持平，私人市场的工人平均时薪维持24.31美元，较去年同期仅增长1.9%。新增非农职位是否会“正常化”，有待下月数据公布，但市场意见一致认为，不应对失业率回落过度亢奋和轻易相信劳工市场从此改善。观乎对利率敏感的债券市场，10年期美国国库债券孳息一度升近2.7厘后，急跌至2.6厘以下，创3个多月以来低位。有关欧美债市炽热原因，上周六曾作探讨，从美国人工资增长可见，通胀前景难成气候；加上联储局不停放风称会维持长期低息，令美债不但未现沽售潮，价格反而节节上升

英镑不易突破1.70关口 /苏子

上周两大重要风险事件──联储局议息及美国4月份就业报告结果，竟然未能打破已持续了数个月的汇市闷局！目前汇市稍为有睇头的主要货币配对，仍然是表现强势的英镑兑美元。但由于目前英镑兑美元自3月下旬的1.6461美元低位，已累计上升了459点子或接近3%，而且上周的1.6920美元高位已经升抵20天保历加通道顶部阻力附近，以及与1.70美元主要心理关口相距不远，技术上看再升空间已不大；此外，上周四及上周五在日线图上更分别呈现射击之星及吊颈的不利形态，反映汇价在1.69美元关口附近的阻力奇大，短期内应不易顺利突破上述的通道顶部阻力及挑战1.70美元心理关口，反而有机会因乏力再升而触发获利沽盘入市，从而向下作出较深的调整市。

英镑兑美元自上月中自即市跌破10天平均线支持，当触及1.6656美元低位后便迅即止跌回升后，便一直保持在10天平均线支持以上，上周五英镑兑美元在市场知悉美国的4月份就业报告后，曾一度急挫至10天平均线支持，虽然随后自此支持强力反弹，可惜却乏力升越1.69美元关口，到收市时在日线图形成吊颈不利形态。若今天欧洲入市后，英镑兑美元可以持续保持在上周五的1.6875美元收市价以下波动，到美国入市时已成功跌至10天平均线支持附近的话，料今天收市时将有甚高机会顺利跌破此支持，并令本周随后的表现不好得到哪里去。

因此宜采候高沽出的策略，博汇价在进一步跌破20天平均线支持后，可以考验近期升幅的50%调整目标，留意此支持刚好与50天平均线相若；届时若未能发挥应有的支持力，相信在技术上已出现双重突破下，稍后料会下试至日线一目均衡图云雾区的1.6595美元顶部支持附近，才有趁低吸纳的值博率。由于目前乌克兰局势转趋紧张，市场避险意识上升，故有利美元发挥避险功能；加上本周三联储局主席耶伦将在国会上作证，估计言论会强调美国经济复苏势头增强，故同样有利美元。因此，若本周英镑兑美元见顶回落，相信有甚高机会是由美元走势转强所触发

（5月3日）

欧美债市炽热之因 /习广思

中国内地政府要解决各项经济问题，目前似乎只有改革这一条路，以短痛换长痛。问题是，在各种掣肘中，习李对改革的决心到底有多大？过去逢低必救的模式有被打破迹象，官员对“刺激”两字异常敏感，对于市场热议“微刺激”政策，却强调只是稳增长，而非“刺激”。国务院总理李克强发表文章指出，调整经济结构已进入阵痛期，增长速度进入换档期，不深化改革的话，发展便难有活力，甚至会陷入中等收入陷阱。目前改革已进入深水区，改革既复杂又存在风险。习李上台后，打贪反腐清除了改革障碍，各个领域的利益重新分配，近期国企改革集中在石油及电讯两大范围，也是被打的“大老虎”所牵涉的领域。

要跟国策买股票的话，国企改革依然是今年主题，李克强贴士是改革会加快进行，中资股表现低迷，国企改革是唯一希望。俄股过去几年被外资唾弃，贪腐问题、国企改革停滞，均是看淡原因。中国股票能否重获外资的信心，改革是关键。美股气氛改善，部分动力股及科技股反弹，惟投资者信心仍然脆弱。中国内地休市，港股走势缺乏方向，恒指周五上升126点，收报22,260点；成交额仅482亿港元。大市焦点在三大电讯股，实施“营改增”新政拖累电讯股走势。有趣的是，在五一假期内，《南方都市报》和《财新网》都获消息人士放风，前者指基站公司最快3个月后挂牌，后者指一个由三大营运商共同投资的铁塔公司正在筹备当中。政策消息不断，三大电讯股周五午后跌幅收窄，联通 跌1.8%，收报11.68港元。

中国内地媒体消息指出，今年铁路投资将第三度加码，投资额提高至8000亿人民币。大摩表示，包括基建、设备及维护的铁路投资增长，将由2013年的4.9%，提高至2014年的20.2%，多只铁路及基建股大幅上升，中国南车 周五上升9%，收报6.19港元。任何趋势都有见顶之时，人民币都有“黑天鹅”。黄金周不再黄金，去年因为“中国大妈”抢金而引起热潮，今年香港黄金周恐怕不及上海等城市。事实上，自由行早已见顶，真正有消费力的中国内地旅客不需要等五一假期才来香港，起了分流作用；而且，目前消费力最强的中国内地游客，旅游目的地转到欧美及南韩，不一定来香港。过去黄金周见炒作的金饰股、化妆股、收租股、酒店股毫无表现。