版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--5月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段  　 预估值       前值

    5月6日(二)
    0130  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   3月       顺差12      顺差12
             商品/服务进口                                             --        +1.0%
             商品/服务出口                                             --         持平
    0430  澳洲央行利率决议                                5月        2.50%       2.50%
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     4月         50.4        49.5
    0750  法国Markit服务业PMI                             4月         50.3        50.3
                    综合PMI                                            --         50.5
    0755  德国Markit服务业PMI                             4月         55.0        55.0
                    综合PMI                                            --         56.3
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           4月         53.1        53.1
                      综合PMI                                         54.0        54.0
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        4月         57.6        57.6
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          3月        -0.2%       +0.4%
                        (较上年同期)                                 +1.0%       +0.8% 
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           5月3日当周         --        +1.6%
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                        3月      逆差403     逆差423
    1230  加拿大贸易收支(亿加元)                          3月      顺差1.3     顺差2.9
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        5月3日当周           --       +3.8%
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                   4月           --        61.8
                经季节调整的Ivey采购经理人指数                        54.0        55.2
    2245 新西兰HLFS失业率                              第一季         5.9%        6.0%
               HLFS就业参与率                                        68.8%       68.9%
         新西兰劳工成本指数(较上季)                                  +0.5%       +0.6%
                           (较上年同期)                              +1.8%       +1.7%
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段    　  现值      预估值
    5月5日(一)
    0030  澳洲TD-MI通胀指标                                4月          +0.4%       --        
    0130  澳洲建筑许可                                     3月          -3.5%     +1.0%        
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                              4月         -11.8%       --        
                 网络招聘广告                                           +2.7%       --        
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                       5月           12.8      14.2         
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                3月          -0.2%     -0.2%        
                               (较上年同期)                             -1.6%     -1.7%        
    1345  美国Markit服务业PMI                            4月终值         55.0       --         
    1400  美国ISM非制造业指数                              4月           55.2      54.1         
              ISM非制造业企业活动指数                                    60.9      54.4         
              ISM非制造业雇佣指数                                        51.3       --         
              ISM非制造业新订单指数                                      58.2       --         
              ISM非制造业价格指数                                        60.8       --    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐