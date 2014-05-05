主要国家经济指标预测--5月6日****

《独家新闻》蔡英文建议再度通电话，特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月6日(二) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 顺差12 顺差12 商品/服务进口 -- +1.0% 商品/服务出口 -- 持平 0430 澳洲央行利率决议 5月 2.50% 2.50% 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 50.4 49.5 0750 法国Markit服务业PMI 4月 50.3 50.3 综合PMI -- 50.5 0755 德国Markit服务业PMI 4月 55.0 55.0 综合PMI -- 56.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 4月 53.1 53.1 综合PMI 54.0 54.0 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 57.6 57.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 -0.2% +0.4% (较上年同期) +1.0% +0.8% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月3日当周 -- +1.6% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差403 逆差423 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 顺差1.3 顺差2.9 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月3日当周 -- +3.8% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 61.8 经季节调整的Ivey采购经理人指数 54.0 55.2 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 5.9% 6.0% HLFS就业参与率 68.8% 68.9% 新西兰劳工成本指数(较上季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +1.8% +1.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月5日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 +0.4% -- 0130 澳洲建筑许可 3月 -3.5% +1.0% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -11.8% -- 网络招聘广告 +2.7% -- 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 12.8 14.2 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.6% -1.7% 1345 美国Markit服务业PMI 4月终值 55.0 -- 1400 美国ISM非制造业指数 4月 55.2 54.1 ISM非制造业企业活动指数 60.9 54.4 ISM非制造业雇佣指数 51.3 -- ISM非制造业新订单指数 58.2 -- ISM非制造业价格指数 60.8 -- (完)
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
(重发修正标题) 路透北京4月28日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(5月4日)招标 发行至多300亿元固息债，期限含一年、三年、五年和10年期。 上述四期债分别为国开行2017年第四期 、第五期 、第 六期 和第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%、 4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；3年：70亿元 5年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：5月4日14:30-15:30
路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。