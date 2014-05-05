中国新债：农发行周四将发至多200亿元固息债，期限一、二、三及五年

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海5月5日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(8日)在银行间债市招标发行四期固息金融债，总额至多200亿元人民币，其中一、二及五年品种为增发债，三年期为新发债。
刊登在中国债券信息网的公告称，五年期品种为今年第22期债券 第二次增发，票面利率5.25%；一年品种为今年第29期债券 第三次增发，票面利率4.79%；两年期为今年第31期债券 的首次增发，票面利率4.94%。
上述债券具体发行条款如下：
22期第二次增发 29期第三次增发 31期首次增发 33期
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 五年固息 一年固息 两年固息 三年固息
招标时间 1/2年：5月8日10:00-11:00
3/5年：5月8日10:00-11:30
招标方式 1/2/5年：单一价格中标(荷兰式)
3年：单一利率中标(荷兰式)
缴款日 5月14日 5月13日 5月13日 5月14日
起息日 3月21日 4月10日 4月24日 5月14日
发行期 5/9-5/14 5/9-5/13 5/9-5/13 5/9-5/14
上市日 5月20日 5月15日 5月19日 5月20日
基本承销额 均无
承揽费 0.10% 0.05% 0.05% 0.05%
---------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20