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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 12:28 BJT

中国新债：农发行周四将发至多200亿元固息债，期限一、二、三及五年

路透上海5月5日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(8日)在银行间债市招标发行四期固息金融债，总额至多200亿元人民币，其中一、二及五年品种为增发债，三年期为新发债。

刊登在中国债券信息网的公告称，五年期品种为今年第22期债券 第二次增发，票面利率5.25%；一年品种为今年第29期债券 第三次增发，票面利率4.79%；两年期为今年第31期债券 的首次增发，票面利率4.94%。

上述债券具体发行条款如下：

22期第二次增发 29期第三次增发 31期首次增发 33期

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 五年固息 一年固息 两年固息 三年固息

招标时间 1/2年：5月8日10:00-11:00

3/5年：5月8日10:00-11:30

招标方式 1/2/5年：单一价格中标(荷兰式)

3年：单一利率中标(荷兰式)

缴款日 5月14日 5月13日 5月13日 5月14日

起息日 3月21日 4月10日 4月24日 5月14日

发行期 5/9-5/14 5/9-5/13 5/9-5/13 5/9-5/14

上市日 5月20日 5月15日 5月19日 5月20日

基本承销额 均无

承揽费 0.10% 0.05% 0.05% 0.05%

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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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