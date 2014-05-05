中国债市动态：情绪向好金融债收益率回落，主受资金偏暖预期支撑

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月5日 - 中国银行间市场周一早盘现券市场情绪向好，金融债交投活跃收益率下行；交易人士称，短期扰动资金的负面因素几无，所以机构预期偏暖，且甫公布的汇丰制造业PMI显示经济仍处弱势，推波助澜刺激多头需求释放。
相比早盘现券收益率波动，利率互换(IRS) 降幅更为明显，与上交易日相比约走低10个基点(bp)。
“今天三、五年的金融债最活跃，收益率下来能有3-4个bp吧。“上海一银行交易员称，”汇丰的数据不是今天主导市场的因素，但有锦上添花的作用，最核心的影响还是资金的宽松，起码上半月利空资金面的因素应该没有。”
最新数据显示，中国制造业未能如往年，在4月开始明显回暖。汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，并较初值下调，连续第四个月在荣枯线下方，其中出口和就业下行明显。
另一银行交易员表示，虽然本月资金仍将遭遇财税缴款的考验，不过从年内情况看，资金面出现该紧未紧的情况，所以暂对短期资金面还是比较放心的，乐观认为现券暖市有望延续。
中国银行间资金市场周一早盘主要回购利率 中，七天及14天期加权利率跌幅均超40个基点(bp)。
剩余期限约4.6986年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.18%/5.10%，上日尾盘为5.25%/5.13%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.820元，较上日结算价涨0.024元，或0.03%。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。