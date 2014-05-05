中国债市动态：情绪向好金融债收益率回落，主受资金偏暖预期支撑

路透北京5月5日 - 中国银行间市场周一早盘现券市场情绪向好，金融债交投活跃收益率下行；交易人士称，短期扰动资金的负面因素几无，所以机构预期偏暖，且甫公布的汇丰制造业PMI显示经济仍处弱势，推波助澜刺激多头需求释放。

相比早盘现券收益率波动，利率互换(IRS) 降幅更为明显，与上交易日相比约走低10个基点(bp)。

“今天三、五年的金融债最活跃，收益率下来能有3-4个bp吧。“上海一银行交易员称，”汇丰的数据不是今天主导市场的因素，但有锦上添花的作用，最核心的影响还是资金的宽松，起码上半月利空资金面的因素应该没有。”

最新数据显示，中国制造业未能如往年，在4月开始明显回暖。汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，并较初值下调，连续第四个月在荣枯线下方，其中出口和就业下行明显。

另一银行交易员表示，虽然本月资金仍将遭遇财税缴款的考验，不过从年内情况看，资金面出现该紧未紧的情况，所以暂对短期资金面还是比较放心的，乐观认为现券暖市有望延续。

中国银行间资金市场周一早盘主要回购利率 中，七天及14天期加权利率跌幅均超40个基点(bp)。