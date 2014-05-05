《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外贸：今年进出口有望保持相对稳定增长，但风险不容小觑--商务部

中国商务部日前发布报告指出，2014年世界经济复苏势头趋于改善，中国经济开局平稳，全年进出口有望保持相对稳定增长，但外贸面临的困难和挑战依然较多。

--中国金融：存款准备金仍是主要工具，国情决定准备金率较高--央行官员

中国央行调统司司长盛松成撰文称，现阶段法定存款准备金制度仍是主要货币政策工具之一，是央行调节货币供应量和社会流动性的重要手段。另外，由于中国经济金融环境与美国等发达国家很不相同，因此法定存款准备金率处于较高水平。

--中国数据：汇丰4月制造业PMI终值下修，弱出口之下景气仍低迷

最新数据显示，中国制造业未能如往年，在4月开始明显回暖。汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，并较初值下调，连续第四个月在荣枯线下方，其中出口和就业下行明显。

--香港金融：外汇基金首季投资收益按年跌约四成，因股市欠佳

香港金管局周一表示，外汇基金于2014年首季录得111亿港元的投资收益，较上年同期的191亿港元减少约42%，因股票投资表现欠佳。

--互联网金融：中国央行称应促进移动支付发展，避免出现监管真空

中国人民银行支付结算司司长励跃周一表示，对于移动支付的监管，政府要坚持适度监管，协调监管、创新监管的原则，既为市场创新和发展留有余地和空间，又要避免出现监管真空。

--台湾数据：4月末外汇存底为4,214.95亿美元，月增0.55%--央行

台湾央行周一公布，4月末外汇存底为4,214.95亿美元，较上月增加22.96亿美元或0.55%，再创纪录高位。央行表示，4月外汇存底增加主因投资运用收益增加；以及欧元等货币对美元升值，以该等货币持有之外汇折成美元后，金额增加。

【固定收益】

--路透调查：金融机构固定收益部门对未来三个月降准预期继续升温

2014年第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对5月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期，但对未来三个月的降准预期继续升温。

--中国央行：一季度末SLF余额减至零，当季累计操作3,400亿元

中国人民银行周一公告，春节后，随着现金逐步回笼，及外汇流入形势变化，央行全额收回了春节期间通过常备借贷便利(SLF)提供的流动性，一季度末余额减至零，当季累计开展SLF规模为3,400亿元人民币。

--中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，以及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--《中国新债预测》国开行四期增发债收益率料低于二级，配置需求旺盛

中国国家开发银行周二将增发四期固息债。路透调查显示，五一小长假后流动性更显宽裕，且市场对未来资金面的乐观预期亦有所升温，并扶助债市走强，尤其是金融债，短期内一级市场配置需求也将较为旺盛，明日新债中标收益率料稍低于二级市场。

--新债招标：国开行一年固息债定位偏低，宽资金助推旺盛需求

受宽裕资金面推动，中国国家开发银行周一招标发行的一年期固息债需求旺盛，定位亦较二级市场偏低，较高的投标倍数表明交易户或有一定的参与力度。

--中国新债：国开行调整周二发债方案，取消一年品种总额降至260亿元

中国国家开发银行公告称，调整周二(6日)的新债发行方案，取消一年品种发行，总量降至260亿元人民币。

--中国债市：信用债收益率估值走势继续分化，三年上涨其余下跌--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，本周信用债收益率估值走势继续出现分化。上周下行较明显的三年期本周小幅反弹，其他期限则均有不同程度的走低。

--中国债市动态：情绪向好金融债收益率回落，主受资金偏暖预期支撑

中国银行间市场周一早盘现券市场情绪向好，金融债交投活跃收益率下行；交易人士称，短期扰动资金的负面因素几无，所以机构预期偏暖，且甫公布的汇丰制造业PMI显示经济仍处弱势，推波助澜刺激多头需求释放。

--中国货币市场：七天回购续跌近50bp，预期乐观三个月Shibor再走低

五一假期过后，中国银行间资金市场宽松态势有增无减，周一早盘七天期回购加权利率续跌近50个基点(bp)，而已处较低水平的隔夜品种持稳，导致二者点差明显收窄。

--中国债市：利率互换下跌，因七天回购利率大挫且经济数据反弹乏力

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周一下跌，主因资金面宽松不改，七天回购加权利率挫近50个基点(bp)，且汇丰4月制造业PMI反弹乏力亦助力推动IRS下行。

【外汇】

--《分析》空头一旦占上风，人民币的汹汹跌势还能止住吗？

中国政府打击人民币投机客的行动取得了巨大的成功，以至于交易商相信这已经不是短期干预行为，而是一场更为深刻的市场转变。现在，这场转变的趋势已经得到巩固。

--中国汇市：中间价引导人民币大幅收升，节后客盘结汇偏强

人民币兑美元即期汇率周一跟随中间价收升，升幅达0.2 2%或138个点子。上周末美元指数走弱后，中间价今日随之高开。受此引导加之五一节后客 盘结汇偏强，即期亦自此前一年半低点反弹。

--中国商务部报告：人民币汇率扩波幅将扩大进出口贸易人民币使用

中国商务部中国对外贸易形势报告（2014年春季）所附专栏文章中表示，人民币汇率浮动幅度增大，增加了企业进出口利润的不确定性。对此，外贸企业要积极适应，加快培育竞争新优势，扩大进出口贸易人民币使用，合理运用汇率避险工具，提高对汇率风险的承受和规避能力。

--银行观点：人民币汇率短期供求均衡，5月料在6.20-6.27区间振荡--广发银行

中国广发银行周日发布研究报告认为，经过连续三个月的贬值，人民币兑美元即期汇率在当前汇率水平上达成了供求的短期均衡，5月间维持在6.20-6.27偏弱区间可能性较大。

【金融/证券】

--路透专访：沪港通额度足够将带来流动性便利，增套利机会--中信证券主管

沪港通交易机制细节上周揭开面纱，确定以买卖轧差来确定单日额度。中国最大券商--中信证券业务主管周一表示，目前设定的沪港通总额度和单日额度短期内应能满足市场需求，对冲基金等机构将因此享受到流动性便利，而且亦会催生多种跨境套利机会。

--中国股市：沪综指缩量收升，PMI数据略逊预期大盘走势仍疲弱

中国股市沪综指周一缩量小幅收升。今日公布的4月官方PMI数据略逊预期，大盘走势仍显疲弱，银行地产股跌幅居前拖累股指，仅尾盘依靠拉升煤炭等权重股令股指翻红。分析师表示，大盘中期走势仍不乐观。

--中国证券：一年半后IPO发审会重开四过三，康新设计工程被否

时隔约一年半后，中国证监会4月末对首次公开发行(IPO)重启发审。此前公布的四家上会企业中，会稽山、依顿电子、康尼机电获通过，康新设计工程被否。

--券商观点：监管部门维稳难改基本面，中国股市5月仍将弱势下跌--中信证券

中国最大券商--中信证券周一发布报告认为，A股盈利增速下行确立并将继续，基本面预期很有可能下修，房地产风险发酵，IPO重启对风险偏好都有不利影响。监管部门的维稳措施亦难以改变基本面弱平衡向下打破的趋势，5月份市场仍将继续维持弱势下跌格局。

--企业并购：中国宝钢资源与澳洲Aurizon联手，出价10亿美元竞购Aquila

中国宝钢资源(Baosteel Resources Australia)和澳洲铁路运营商Aurizon Holdings联手，出价10亿美元求购澳洲一家资源公司，这可能打破力拓与必和必拓掌控澳洲铁矿石出口的局面。

--企业并购：澳洲天然气公司WestSide拒绝山东岚桥集团收购，嫌出价太低

澳洲天然气公司WestSide Corp Ltd周一拒绝中国山东岚桥集团的收购，称出价太低。岚桥集团是一家多元化能源公司，它的出价为1.776亿澳元(折合1.6452亿美元)。

--中国个股：宝钢股份欲推动旗下电商平台引资并上市--报载