《分析》英国央行可能针对房价蹿升出台谨慎应对措施

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
**先行者**
英国央行有如主要国家央行中的先驱者。各国央行在金融危机中学到的教训之一就是要紧盯放贷。
在制定政策时，英国央行可能不会把耸动新闻放在心上，像是上周五传出伦敦一间公寓以1.40亿英镑天价卖出。
比起全球超级富豪以现金在伦敦市中心置产，央行更担心的是如何避免英国银行业者在抵押贷款的曝险快速成长，因为在最糟的情况下，这可能危及银行放款给企业的能力，需要进一步由纳税人提供纾困。
央行比较希望见到的结果，是让负担能力限制引导房价成长趋于平稳，以及房价上升速度在长期能接近于薪资成长水平--过去薪资增幅平均值为5%。
但抵押贷款标准宽松，有可能让近期房价上涨的情况延续更久，所以英国央行6月最可能的动作之一，将是要求银行确保借款人能够负担更高的抵押贷款利率增幅。根据目前规定，借款人必须证明，如果抵押贷款利率提高3.5个百分点，仍具有支付能力。
央行另一个可能做法，是限制银行帐面上贷款成数偏高的抵押贷款占比，也就是提高防范不良贷款的资本要求。
更之后的安排是，英国央行预定9月检讨政府是否应该维持协助买房计划的部分。
Nationwide执行长Graham Beale对路透说，这些措施不见得有效。Nationwide是英国最大的抵押贷款放款机构之一。
“这些很多都粗略，管不到众多以现金完成的交易。”他说。
Beale说，提高银行资本要求确实会有助于楼市降温，但无法确定成效是否够快。“势必要相当大且深刻，才能改变情况。”(完)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20