《分析》英国央行可能针对房价蹿升出台谨慎应对措施

**先行者**

英国央行有如主要国家央行中的先驱者。各国央行在金融危机中学到的教训之一就是要紧盯放贷。

在制定政策时，英国央行可能不会把耸动新闻放在心上，像是上周五传出伦敦一间公寓以1.40亿英镑天价卖出。

比起全球超级富豪以现金在伦敦市中心置产，央行更担心的是如何避免英国银行业者在抵押贷款的曝险快速成长，因为在最糟的情况下，这可能危及银行放款给企业的能力，需要进一步由纳税人提供纾困。

央行比较希望见到的结果，是让负担能力限制引导房价成长趋于平稳，以及房价上升速度在长期能接近于薪资成长水平--过去薪资增幅平均值为5%。

但抵押贷款标准宽松，有可能让近期房价上涨的情况延续更久，所以英国央行6月最可能的动作之一，将是要求银行确保借款人能够负担更高的抵押贷款利率增幅。根据目前规定，借款人必须证明，如果抵押贷款利率提高3.5个百分点，仍具有支付能力。

央行另一个可能做法，是限制银行帐面上贷款成数偏高的抵押贷款占比，也就是提高防范不良贷款的资本要求。

更之后的安排是，英国央行预定9月检讨政府是否应该维持协助买房计划的部分。

Nationwide执行长Graham Beale对路透说，这些措施不见得有效。Nationwide是英国最大的抵押贷款放款机构之一。

“这些很多都粗略，管不到众多以现金完成的交易。”他说。

Beale说，提高银行资本要求确实会有助于楼市降温，但无法确定成效是否够快。“势必要相当大且深刻，才能改变情况。”(完)