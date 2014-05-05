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债券 | 2014年 5月 5日 星期一 11:37 BJT

基金产业：4月30日止当周全球股票基金净流入42亿美元--美银

路透纽约5月2日 - 美银美林周五公布报告显示，4月30日止当周全球基金投资者共向股票基金投入42亿美元，为连续第五周资金净流入。

根据报告，专门投资美股的基金吸引了6亿美元新资金，为三周来首次净流入。新兴股市基金净流入3,800万美元，为连续第五周净流入。该报告还援引了基金追踪机构EPFR Global的数据。

货币市场基金净流出260亿美元，年内至今净流出规模升至1,280亿美元。

债券基金净流入38亿美元，为连续第八周净流入。风险较高的高收益债券基金净流入5亿美元，为连续第12周净流入；新兴市场债券基金净流入6亿美元，为连续第五周净流入。

浮动利率债券基金净流出6亿美元，为连续第三周净流出。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)
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