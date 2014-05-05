更新版 1-新债招标：中国国开行一年固息债定位偏低，宽资金助推旺盛需求

* 国开行一年债中标收益率4.5314%，低于二级

* 宽裕资金助推旺盛需求

* 明日一年增发债取消发行，需求更集中于今日新债 (新增市场评论和更多背景)

路透上海5月5日 - 受宽裕资金面推动，中国国家开发银行 周一招标发行的一年期固息债需求旺盛，定位亦较二级市场偏低，较高的投标倍数表明交易户或有一定的参与力度。

市场人士并指出，原定明日增发的一年国开债取消发行，令机构对短债的需求更为集中在今日新债上。

业内人士稍早透露，国开行上午招标的一年期固息债中标收益率为4.5314%，投标倍数为3.44倍。

“还是资金比较宽松吧，七天(回购利率)开盘比较低，一些交易盘可能又想出来做一下，今天二级收益率也下了，”华东一银行交易员称。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一年期品种最新收益率分别为4.6613%。

北京时间11:52，银行间市场七天期质押式回购加权利率 报3.1506%，较上日大跌近50个基点(bp)，而开盘价更低至2.75%。

国开行周一稍早公告称，调整周二(5月6日)的新债发行方案，取消一年品种发行，总量降至260亿元人民币。

今日招标新债为国开行2014年第12期金融债，票面利率为4.50%，招标发行总额至多60亿元，采用单一价格(荷兰式)招标方式；此外，还将追加发行不超过20亿元，首度用于商业银行柜台分销；而追加发行部分采用增加托管方式，发行价格为债券面值。

5月6日-5月9日为该债在银行间债券市场分销期，5月6日-5月8日为商业银行柜台市场分销期，债券缴款日和起息日同为5月9日，上市日为5月13日，不设立基本承销额，无承揽费和兑付手续费。国开行对该期债券保留增发的权利。

中国工商银行 为该期商业银行柜台人民币金融债券承办银行，国开行将根据商业银行柜台实际分销情况，追加发行不超过20亿元，专门用于通过商业银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。

中国人民银行3月末曾公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以在记账式国债基础上增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。