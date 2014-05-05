《分析》空头一旦占上风，人民币的汹汹跌势还能止住吗？

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8963元附近
路透上海4月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8963元附近，较上日贬值约67点。
**人民币走软导致亏损巨大**
摩根士丹利3月表示，假如人民币兑美元跌破6.20元人民币关口，预计投机客每月将最多亏损2亿美元。3月19日人民币跌破此处，而且自那以来多数时间处于这一水准下方。
Prasad不相信中国政府会承受市场下跌更长时间的重大风险，指称放宽跨境资金流动规定，是相信资金不会出现恐慌性外逃的信号。
高盛全球宏观研究在发表于4月25日的报告中称，资金流入的长期基本面迄今大致未受人民币贬值影响。
但由于今年第一季中国经济以18个月来最低年率增长，且分析师称经济可能进一步放缓，所以人民币人气恐难见扭转。
“鉴于信贷效率下降且融资成本上升，恢复经济成长所需的信贷重新加速成长或有可能需要进一步提速，”法国巴黎银行首席亚洲分析师Richard Iley在研究报告中称。
“当然，人民币进一步走软是另一种方案。”
浏览人民币现汇走势图表，请点选： link.reuters.com/vyc88v
(完)
(编译 郑茵/戴素萍/于春红; 审校 张明钧/王翔琼)
路透上海4月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8963元附近，较上日贬值约67点。
* 人民币续盘整微收贬，中间价跌至两周新低 * 午后市场出现中资大行大量结汇盘 * CNY基本跟随CNH走势，与美元关联减弱 * 市场等待欧洲央行利率决议 (新增评论和收盘报价) 路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周 新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反 而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌 幅。 他们并指出，今日稍晚欧洲央行会公布利率决议，市场预计其超宽松政策立场不变；而 中国监管层的意思市场已心领神会，预计仍将自觉维持汇率的小区间波动。 “午后中资大行一直在压，不知是结汇的客盘还是妈妈的意思。”一中资行交易员称。 她并表示，近期人民币走势与美元脱离，今晚欧洲央行会公布利率决议，但预计人民币 不会脱离区间盘整。 另有中资行交易员称，今天美元没怎么动，CNY就跟着CNH走，大家就觉得两方价格会接 近；且忌惮监管层的干预，市场自觉将汇价维持在区间之内。
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。