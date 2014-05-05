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中国汇市 | 2014年 5月 5日 星期一 12:58 BJT

《分析》空头一旦占上风，人民币的汹汹跌势还能止住吗？

**人民币走软导致亏损巨大**

摩根士丹利3月表示，假如人民币兑美元跌破6.20元人民币关口，预计投机客每月将最多亏损2亿美元。3月19日人民币跌破此处，而且自那以来多数时间处于这一水准下方。

Prasad不相信中国政府会承受市场下跌更长时间的重大风险，指称放宽跨境资金流动规定，是相信资金不会出现恐慌性外逃的信号。

高盛全球宏观研究在发表于4月25日的报告中称，资金流入的长期基本面迄今大致未受人民币贬值影响。

但由于今年第一季中国经济以18个月来最低年率增长，且分析师称经济可能进一步放缓，所以人民币人气恐难见扭转。

“鉴于信贷效率下降且融资成本上升，恢复经济成长所需的信贷重新加速成长或有可能需要进一步提速，”法国巴黎银行首席亚洲分析师Richard Iley在研究报告中称。

“当然，人民币进一步走软是另一种方案。”

浏览人民币现汇走势图表，请点选： link.reuters.com/vyc88v

(完)

(编译 郑茵/戴素萍/于春红; 审校 张明钧/王翔琼)
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