中国汇市：中间价引导人民币早盘自低点反弹，节后客盘结汇偏强

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
* 人民币即期早盘自低点反弹
* 节间美元走弱后中间价高开
* 短期料继续在弱势区间振荡
路透北京5月5日 - 人民币兑美元即期汇率 周一早盘跟随中间价走升。上周末美元指数走弱后，中间价随之高开。受此引导加之节后客盘结汇偏强，即期亦自此前一年半低点反弹。
“今天即期动得挺大，结汇盘多，即期（美元价格）和掉期点都在跌。”一股份行交易员说。
中国广发银行周日发布研究报告认为，经过连续三个月的贬值，人民币兑美元即期汇率 在当前汇率水平上达成了供求的短期均衡，5月间维持在6.20-6.27偏弱区间可能性较大。而人民币出现阶段性升值，预计要待7月之后。
北京时间11:54，人民币兑美元即期报6.2465元，上日收报6.2593元。今日人民币兑美元中间价 为6.156元，上日中间价为6.158元。
全球汇市方面，美元周一亚洲市场开盘走势谨慎，上周末段曾上演了一幕奇怪的反转走势，由强劲就业数据带来的涨势尽数回吐。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2380/30，上日尾盘为6.2495。
北京时间11:55，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2463/69元，上一交易日尾盘报6.254元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 吴云凌)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。