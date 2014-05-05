中国汇市：中间价引导人民币早盘自低点反弹，节后客盘结汇偏强

* 人民币即期早盘自低点反弹

* 节间美元走弱后中间价高开

* 短期料继续在弱势区间振荡

路透北京5月5日 - 人民币兑美元即期汇率 周一早盘跟随中间价走升。上周末美元指数走弱后，中间价随之高开。受此引导加之节后客盘结汇偏强，即期亦自此前一年半低点反弹。

“今天即期动得挺大，结汇盘多，即期（美元价格）和掉期点都在跌。”一股份行交易员说。

中国广发银行周日发布研究报告认为，经过连续三个月的贬值，人民币兑美元即期汇率 在当前汇率水平上达成了供求的短期均衡，5月间维持在6.20-6.27偏弱区间可能性较大。而人民币出现阶段性升值，预计要待7月之后。

北京时间11:54，人民币兑美元即期报6.2465元，上日收报6.2593元。今日人民币兑美元中间价 为6.156元，上日中间价为6.158元。

全球汇市方面，美元周一亚洲市场开盘走势谨慎，上周末段曾上演了一幕奇怪的反转走势，由强劲就业数据带来的涨势尽数回吐。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2380/30，上日尾盘为6.2495。

北京时间11:55，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2463/69元，上一交易日尾盘报6.254元。