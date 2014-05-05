《全球汇市》日圆/美元触两周高位，中国制造业数据疲软打压风险偏好

美国公债收益率下跌，尤其是长期公债，令收益率曲线明显趋平，这进一步打压美元。指标10年期美债收益率 跌至三个月低点2.57%，最新报2.59%。
“市场对该报告的反应表明，对高估就业人口增长持谨慎态度，”巴克莱资本国际分析师在一份报告中写道。
近几周，由于人们担忧乌克兰问题和地缘政治风险，避险资产和货币不时得到提振。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3875 1.3870 +0.04 +0.95 1.3745
美元/日圆 101.89 102.18 -0.28 -3.24 105.30
欧元/日圆 141.37 141.72 -0.25 -2.32 144.73
美元/瑞郎 0.8772 0.8777 -0.06 -1.75 0.8928
英镑/美元 1.6870 1.6865 +0.03 +1.90 1.6556
美元/加元 1.0972 1.0973 -0.01 +3.31 1.0620
澳元/美元 0.9264 0.9274 -0.11 +3.94 0.8913
新西兰元/美元 0.8654 0.8666 -0.14 +5.46 0.8206
澳元/日圆 94.390 94.760 -0.39 +0.58 93.850
新西兰元/日圆 88.180 88.550 -0.42 +2.05 86.410
英镑/日圆 171.89 172.33 -0.26 -1.40 174.33
澳元/新西兰元 1.0697 1.0695 +0.02 -1.39 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/高琦/孙茉莉/白云/朱晓军；审校 徐文焰/张荻/王兴亚/石冠兰/龚芳)