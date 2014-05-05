背景资料：今年以来中国政府微刺激政策一览

路透北京5月5日 - 中国政府明确表态不会采取大规模刺激经济的政策，坚持不扩大财政赤字，既不放松也不收紧银根。但在一季度经济数据公布后中国经济下行压力仍大的现实面前，围绕着“稳增长，调结构，惠民生”定向发力的微刺激政策不断。

这些定向微刺激措施内容涵盖税收、棚户区改造和中西部铁路建设，稳定外贸以及在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。

中国国家统计局此前公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速。

以下为中国政府近期推出的一系列微刺激措施：

**扩投资**

--在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目：4月23日国务院常务会议决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。

这些项目包括在铁路、港口等交通基础设施，新一代信息基础设施，重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程，油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。

--进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用

国务院4月2日会议称，将采取市场化发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设；鼓励商业银行、社保基金、保险机构等积极参与其中，筹集资金重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设。

--深化铁路投融资体制改革，设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设

国务院4月2日会议称，将设立铁路发展基金，拓宽建设资金来源，并吸引社会资本投入，使基金总规模达到每年2,000-3,000亿元。另外，还要创新铁路建设债券发行品种和方式，今年向社会发行1,500亿元，实施铁路债券投资的所得税优惠政策。

中国铁路总公司总经理盛光祖年初曾表示，今年国家铁路安排固定资产投资6,300亿元。此后该规模增加至7,000亿元，据最新消息，规模将进一步增加至8,000亿元人民币以上。铁路投资年内三次上调。

**稳外贸**

--采取措施促进进出口平稳增长，优化外贸结构：4月30日国务院常务会议决定，将扶持服务贸易发展，扩大服务进出口，优化外贸结构。支持进口先进技术设备、关键零部件，合理增加与群众生活密切相关、必要的一般消费品进口。

同时，进一步减少出口商检商品种类，提高贸易便利化水平；进一步加快出口退税进度，加强出口信用保险支持，扩大出口信用保险规模和覆盖面。

**金融**

--降低县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率

中国央行4月22日公布，将县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率分别调降2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率，自4月25日起生效。

**财税**

--营（业税）改增（值税）范围扩大，6月1日起电信业实施营改增：

财政部4月30日公布，从2014年6月1日起，将电信业纳入营改增试点范围，实行差异化税率，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%和6%的税率，为境外单位提供电信业服务免征增值税。

此前国务院常务会议称，将继续有序扩大营业税改征增值税试点范围，自2014年起将铁路运输和邮政服务业纳入试点，至此交通运输业全部纳入营改增范围。

--扩大对小微企业所得税优惠范围：