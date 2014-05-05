路透基点：台湾土地银行启动合晶科技的40亿台币五年期融资案

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，主办行兼簿记行--台湾土地银行为合晶科技股份有限公司启动40亿台币(1.33亿美元)五年期融资案。
这笔贷款包括：A部份25亿台币定期贷款，作为再融资之用；B部份12亿台币循环信用贷款，用作营运资本；C部份3亿台币定期贷款，用于购买机械设备。
三部份利率均为较二级市场商业本票利率加码160个基点。
银行受邀以三个层次参贷：承贷8亿台币或以上，可取得17个基点的前端费，及簿记行的头衔；承贷5-7.99亿台币，可获12个基点费率及共同主办行头衔；承贷3-4.99亿台币，可获7个基点费率。
在5月23日前做出承诺的银行可获3个基点的优惠费率，以及10个基点的承诺费。
在一年的宽限期过后，A及C部份将分17个季度不等额偿还：2% (第1-4次), 4% (第5-8次), 6% (第9-12次), 10% (第13-16次)及12% (第17次)。
B部份将自第36个月起，分三次每年不等额偿还：25% (第1-2次) 及 50% (第3次)。
A部份将以土地、厂房及机械作为担保；而C部份以将采购的机械作为担保。
A部分资金将用于对2011年6月起的48亿台币五年期贷款的再融资。该笔贷款情况如下，若借方债务比率低于90%，则利率为二级市场商业本票利率加码80个基点；若借方债务比率为90%或更高，则利率为加码90个基点。
银行回覆期限为5月30日。
合晶科技股份有限公司主要业务为半导体及光电产品研发、设计、制造及销售。（完）
(编译 龚芳; 审校 高琦)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20