路透基点：台湾土地银行启动合晶科技的40亿台币五年期融资案

路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，主办行兼簿记行--台湾土地银行为合晶科技股份有限公司启动40亿台币(1.33亿美元)五年期融资案。

这笔贷款包括：A部份25亿台币定期贷款，作为再融资之用；B部份12亿台币循环信用贷款，用作营运资本；C部份3亿台币定期贷款，用于购买机械设备。

三部份利率均为较二级市场商业本票利率加码160个基点。

银行受邀以三个层次参贷：承贷8亿台币或以上，可取得17个基点的前端费，及簿记行的头衔；承贷5-7.99亿台币，可获12个基点费率及共同主办行头衔；承贷3-4.99亿台币，可获7个基点费率。

在5月23日前做出承诺的银行可获3个基点的优惠费率，以及10个基点的承诺费。

在一年的宽限期过后，A及C部份将分17个季度不等额偿还：2% (第1-4次), 4% (第5-8次), 6% (第9-12次), 10% (第13-16次)及12% (第17次)。

B部份将自第36个月起，分三次每年不等额偿还：25% (第1-2次) 及 50% (第3次)。

A部份将以土地、厂房及机械作为担保；而C部份以将采购的机械作为担保。

A部分资金将用于对2011年6月起的48亿台币五年期贷款的再融资。该笔贷款情况如下，若借方债务比率低于90%，则利率为二级市场商业本票利率加码80个基点；若借方债务比率为90%或更高，则利率为加码90个基点。

银行回覆期限为5月30日。

合晶科技股份有限公司主要业务为半导体及光电产品研发、设计、制造及销售。（完）