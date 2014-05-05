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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 12:47 BJT

香港股市：早盘大跌，因中国4月制造业表现疲软

路透香港5月5日 - 香港股市周一早盘大幅下挫，因此前的民间调查显示大陆制造业连续第四个月萎缩，引发全面卖盘。

截至中午，恒生指数 跌1.5%至21,917.39点；恒生国企指数 下滑1.1%。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.1，较初值48.3下修，但略高于3月终值48。

“技术面来看，香港股市仍处于调整模式，”敦沛证券副总裁黄志阳称。

他还称，虽然上周指数成功避免大跌，但PMI数据低于预期意味着下跌不可避免。

长江实业 和九龙仓 分别下挫2.5%和4.1%。(完)
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