路透专访：沪港通额度足够将带来流动性便利，增套利机会--中信证券主管

* 沪港通额度应该足够满足短期需求

* 流动性便利可以催生一些新套利机会

* 中资券商研究优势效应逐步体现

作者 林琦

路透上海5月5日 - 沪港通交易机制细节上周揭开面纱，确定以买卖轧差来确定单日额度。中国最大券商--中信证券 业务主管周一表示，目前设定的沪港通总额度和单日额度短期内应能满足市场需求，对冲基金等机构将因此享受到流动性便利，而且亦会催生多种跨境套利机会。

中信证券 股票销售交易部负责人及中信证券国际的证券经纪业务主管尚巍在接受路透电话专访时指出，基于A股研究方面的优势，中资券商香港机构能够在未来沪港通业务中成长，逐步补上海外机构客户方面的短板。而中信证券去年完成收购里昂证券后，无疑将令公司在沪港通机构业务方面起步更快。

“香港离岸人民币规模约9,000亿元，三分之一可用来做投资，总量应该是够了，毕竟其他还要用来做贸易等等。”他还补充说，3,000亿元人民币沪股通额度，折合近500亿美元，已快接近QFII机制十余年来批准的总额度。从这一点也可验证，短期内沪股通额度是够用的。

他还预计，在沪股通刚开始的前几天，或会出现单向买入A股造成单日额度不够的情况，但运行成熟后，每天都有买有卖，基于轧差计算的单日额度就会宽松起来。除非出现股市大涨或大跌的情况，单向流入或流出不会经常出现。

中国证监会与香港证监会4月初宣布，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。沪股通总额3,000亿元（每日130亿元），港股通总额2,500亿元（每日105亿元）。上周发布的交易规则明确，沪股通和港股通的每日额度余额以每日买卖轧差计算，当日额度用完，经纪商将停止接受买入委托，但仍可接受卖单。

目前海外投资者只有通过合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）机制投资国内A股、债券等人民币证券类资产。截止4月底，已获批的QFII和RQFII额度分别为544.18亿美元和2,156亿元人民币。

沪股通机制给了海外机构和个人直接投资大陆资本市场的又一通道。现有QFII机制下包括外汇申赎限制、税收不明确等问题，令对冲基金为代表的“快钱”机构颇感不适应，沪股通无疑是将来一个不错的替代品。不过沪股通的额度管理亦让一些机构担忧届时的流动性问题。

“对冲基金强调的是流动性，通过QFII会有流动性不便，...沪港通只要额度够就不会有流动性问题，现在看来沪港通额度并不小，”尚巍指出。

他补充说，沪股通真要出现额度不够的罕见情况，对冲基金也可通过QFII机制进行补充。

目前QFII机构的资金申赎间隔已由最初的每年一次放宽至每周一次，但是相对未来沪股通T+1交易机制，其流动性便利就立马逊色不少。而沪港通流动性便利及独特制度设计，亦将给海外对冲基金们带来不少新的套利机会。

“A/H股价差带来的平行套利(Parallel trade)机会只是一个策略，交易时间安排不同也可产生套利机会。”他说。

**中资券商研究优势将逐步体现**

沪股通的即将到来，对中资券商香港机构来说是一大利好消息，毕竟中资券商对A股的研究覆盖和研究力量，要比海外投行强出许多。

“我们中信研究1,000多只A股，国际投行也就一两百只。”尚巍表示，中资券商将会利用好自己的优势，充分发挥自己的潜能。

不过国际投行的客户基础要明显领先于中资券商，尤其是大型对冲基金客户方面，因此中资券商的优势体现仍需要以时间换空间。

“中资券商的优势会逐步体现出来。”他说，就以QFII为例，现在越来越多的QFII选择中资券商作为经纪商，因为他们希望更多听到“中国人说中国事”，他们相信中资券商对于A股有着不同的投资逻辑和想法。

尚巍并称，在去年中信证券完成里昂证券的收购后，未来中信里昂证券将发挥其在机构客户方面的优势，与中信证券、中信证券国际三者发挥协同效应，例如研究结果互享、客户交流等。