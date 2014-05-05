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货币新闻 | 2014年 5月 5日 星期一 13:40 BJT

国际油市：布兰特原油跌向108美元，因中国制造业数据令人失望

0514 GMT，布兰特原油6月期货 下滑0.13美元，报每桶108.46美元。美国原油则涨0.12美元，报99.88美元。

布兰特原油受乌克兰危机的支撑。周末时乌克兰紧张情势升高，暴力事件蔓延至该国西部。

俄罗斯曾表示如果本月未收到乌克兰的预付款，6月将减少对乌克兰的天然气供应。这使得外界益发担心欧盟的能源供应也可能受到影响。

伊拉克4月石油日出口量达251.2万桶，高于3月的213.9万桶。自伊拉克南部产油重地的日出口量则创2003年来最高。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/张若琪 审校 许娜/于春红)
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