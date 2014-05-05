修正-企业并购：通用电气拟以3.89亿美元公开收购阿尔斯通两个印度部门股权

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
(更正：第一段应为“美国通用电气(GE)”，而非“美国通用电气(GM)”)
路透新德里5月5日 - 美国通用电气(GE) 周一提出拟依照当地规定收购法国阿尔斯通 两个印度部门股权，收购价值最多达3.89亿美元。通用电气目前正以169亿美元竞购阿尔斯通的能源部门。
通用电气拟以每股261.25卢比从公开市场收购Alstom T&D India Ltd 25%的股权。交易估值最高达2.78亿美元。
此外，在另一项文件中，通用电气也提出以每股382.20卢比、最多1.11亿美元来收购Alstom India Ltd 26%的股权。文件称，通用电气唯有在成功收购阿尔斯通能源部门之后，才会进行前述这两项股权收购。
现金短绌的阿尔斯通上周表示，将在5月底前评估美国通用电气对其能源业务提出的要约，同时也为德国西门子 提出竞购报价敞开大门。
0504 GMT，Alstom T&D India股价上涨6.4%，报289.15卢比，Alstom India回吐稍早时涨幅，下跌0.8%至452卢比。NSE指数 上涨0.28%。
如果通用电气成功收购阿尔斯通的能源部门，将可间接取得阿尔斯通在Alstom T&D的75%股份、以及它在Alstom India的68.6%持股。按照印度当地市场规定，通用电器必须对这两个部门股份发起收购要约。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。