修正-企业并购：通用电气拟以3.89亿美元公开收购阿尔斯通两个印度部门股权

(更正：第一段应为“美国通用电气(GE)”，而非“美国通用电气(GM)”)

路透新德里5月5日 - 美国通用电气(GE) 周一提出拟依照当地规定收购法国阿尔斯通 两个印度部门股权，收购价值最多达3.89亿美元。通用电气目前正以169亿美元竞购阿尔斯通的能源部门。

通用电气拟以每股261.25卢比从公开市场收购Alstom T&D India Ltd 25%的股权。交易估值最高达2.78亿美元。

此外，在另一项文件中，通用电气也提出以每股382.20卢比、最多1.11亿美元来收购Alstom India Ltd 26%的股权。文件称，通用电气唯有在成功收购阿尔斯通能源部门之后，才会进行前述这两项股权收购。

现金短绌的阿尔斯通上周表示，将在5月底前评估美国通用电气对其能源业务提出的要约，同时也为德国西门子 提出竞购报价敞开大门。

0504 GMT，Alstom T&D India股价上涨6.4%，报289.15卢比，Alstom India回吐稍早时涨幅，下跌0.8%至452卢比。NSE指数 上涨0.28%。

如果通用电气成功收购阿尔斯通的能源部门，将可间接取得阿尔斯通在Alstom T&D的75%股份、以及它在Alstom India的68.6%持股。按照印度当地市场规定，通用电器必须对这两个部门股份发起收购要约。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)