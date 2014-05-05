中国股市：沪综指缩量收升，PMI数据略逊预期大盘走势仍疲弱

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透北京5月5日 - 中国股市沪综指周一缩量小幅收升。今日公布的4月官方PMI数据略逊预期，大盘走势仍显疲弱，银行地产股跌幅居前拖累股指，仅尾盘依靠拉升煤炭等权重股令股指翻红。分析师表示，大盘中期走势仍不乐观。
沪综指收报2,027.353点，涨0.995点或0.05%；上证A股今日成交额600亿元人民币，上日为576亿元。
“今天整体上就是银行和地产这类周期类的股票领跌，这是对指数拖累最多的。”方正证券策略分析师陈敏称。
他并表示，房地产价格下跌会导致房地产及其相关行业投资的进一步萎缩，而房地产投资在对国内投资仍占相当大的比重，未来经济确实面临较大的下行压力。
据中证报报导，五一小长假国内楼市遇冷 、一二线城市成交量明显萎缩，五一北京住房成交量创2009年来最低值。数据显示中国房价涨幅持续放缓并已显现下行迹象。
上证金融地产行业指数 收跌0.55%，走势弱于大盘，保利地产 收跌3.4%。
最新数据显示，汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，并较初值下调，连续第四个月在荣枯线下方。数据公布后，亚太股市多数受此影响走低,沪综指早盘一度下跌近1%%。
沪深300指数 收报2,156.470点，跌0.10%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,157.0点，涨0.09%，成交618,464手。（完）
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20