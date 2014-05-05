《中国金融债发行日程表》--5月5日

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 60 1 4.5314% 固息金融债 5/6-5/9(银行间) (参考收益率) 至多20 4.50% 5/6-5/8(柜台) *国开行 至多260 3/5/7/10 周二招标 固息增发债 5/8-5/9 (2014年第8-11期增发债) 农发行 *至多50 1 周四招标 *固息增发债 *5/9-5/13 *至多50 2 *固息增发债 *5/9-5/13 *至多50 3 *固息金融债 *5/9-5/14 *至多50 5 *固息金融债 *5/9-5/14 (一、二和五年品种分别为今年第29期、第31期和第22期增发债) 国开行 *60 1 *4.6247% 固息增发债 4/30-5/6 *60 3 *5.0046% *60 5 *5.1783% *60 7 *5.3694% *60 10 *5.3918% (2014年第7-11期增发债) 农发行 50 1 4.6388% 固息增发债 4/29-5/6 (参考收益率，今年第30期增发) 农发行 100-200 -- -- -- 5/19 农发行 100-200 -- -- -- 6/12 农发行 100-200 -- -- -- 6/23 农发行 100-200 -- -- -- 7/7 农发行 100-200 -- -- -- 7/24 农发行 100-200 -- -- -- 8/7 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (发稿 曹巍浩； 审校 李宏薇)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20