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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 15:02 BJT

《中国金融债发行日程表》--5月5日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间  
            (亿元人民币)      (年)
  ============================================================================= 
 *国开行         60            1         4.5314%       固息金融债    5/6-5/9(银行间)
                                      (参考收益率)
              至多20                     4.50%                       5/6-5/8(柜台)
 *国开行      至多260        3/5/7/10    周二招标      固息增发债    5/8-5/9
                       (2014年第8-11期增发债)
  农发行     *至多50            1        周四招标     *固息增发债   *5/9-5/13
             *至多50            2                     *固息增发债   *5/9-5/13
             *至多50            3                     *固息金融债   *5/9-5/14
             *至多50            5                     *固息金融债   *5/9-5/14
                    (一、二和五年品种分别为今年第29期、第31期和第22期增发债)
  国开行        *60             1        *4.6247%      固息增发债    4/30-5/6
                *60             3        *5.0046%
                *60             5        *5.1783%
                *60             7        *5.3694%
                *60            10        *5.3918%    (2014年第7-11期增发债)
  农发行         50             1         4.6388%      固息增发债    4/29-5/6
                                       (参考收益率，今年第30期增发)
  农发行      100-200           --         --           --           5/19
  农发行      100-200           --         --           --           6/12
  农发行      100-200           --         --           --           6/23
  农发行      100-200           --         --           --           7/7
  农发行      100-200           --         --           --           7/24
  农发行      100-200           --         --           --           8/7
  农发行      100-200           --         --           --           9/11
  农发行      100-200           --         --           --           9/22
  农发行      100-200           --         --           --           10/16
  农发行      100-200           --         --           --           11/10
   
  注: *表示新增。(完)

 (发稿 曹巍浩； 审校 李宏薇)
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