台湾股市：收平盘，但亚股普遍受到中国PMI终值不佳下跌

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透台北5月5日 - 台湾股市 周一收在平盘附近。亚洲股市虽受到中国制造业采购经理人指数(PMI)终值不佳影响，但台股则价稳量缩，续做盘整。
台湾加权股价指数收盘涨3.11点，报8,870.43点。成交值 为919.92亿台币，上交易日修正后为984.70亿。
第一金证券投顾副总经理陈奕光说，〞台股还是在箱型盘整之内，就看这周8,950点会不会突破站上，若破了有机会创新高〞。
他表示，今日台股中涨停家数80多家、仍远大于跌停家数，台股价稳量增，本周有机会小碎步往上，并由电子股重回主导盘势。至于本周的重量级个股宏达电 和华亚科等预计能够交出不错的第一季财报，支撑后续多头的气势。
亚洲股市周一转为走低，此前公布的中国制造业调查报告令人失望。乌克兰危机持续发酵，使得金市和债市持续受到良好买盘支撑。
本地时间1419，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.2%，其中韩股 跌0.12%、香港恒生指数 跌1.43%。
汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为48.1，较初值48.3下修，但略高于3月终值48。 此数据公布后，亚股将早盘涨幅悉数回吐。
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20