台湾股市：收平盘，但亚股普遍受到中国PMI终值不佳下跌

路透台北5月5日 - 台湾股市 周一收在平盘附近。亚洲股市虽受到中国制造业采购经理人指数(PMI)终值不佳影响，但台股则价稳量缩，续做盘整。

台湾加权股价指数收盘涨3.11点，报8,870.43点。成交值 为919.92亿台币，上交易日修正后为984.70亿。

第一金证券投顾副总经理陈奕光说，〞台股还是在箱型盘整之内，就看这周8,950点会不会突破站上，若破了有机会创新高〞。

他表示，今日台股中涨停家数80多家、仍远大于跌停家数，台股价稳量增，本周有机会小碎步往上，并由电子股重回主导盘势。至于本周的重量级个股宏达电 和华亚科等预计能够交出不错的第一季财报，支撑后续多头的气势。

亚洲股市周一转为走低，此前公布的中国制造业调查报告令人失望。乌克兰危机持续发酵，使得金市和债市持续受到良好买盘支撑。

本地时间1419，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.2%，其中韩股 跌0.12%、香港恒生指数 跌1.43%。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为48.1，较初值48.3下修，但略高于3月终值48。 此数据公布后，亚股将早盘涨幅悉数回吐。