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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 14:31 BJT

澳洲股市：震荡交投微幅收高，Westpac下挫

路透悉尼5月5日 - 澳洲股市周一在震荡交投中微幅收高0.1%，资源股涨势抵销银行股的跌势。银行Westpac业绩强劲，但未派发特别股息令投资者失望。

Westpac Banking 下挫1.2%。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨4.1点至5,462.2点。该股指上周五收高0.2%，但周线收跌1.3%，中断六周连涨之势--2013年8月以来最长连涨纪录。(完)
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