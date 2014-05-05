澳洲股市：震荡交投微幅收高，Westpac下挫

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透悉尼5月5日 - 澳洲股市周一在震荡交投中微幅收高0.1%，资源股涨势抵销银行股的跌势。银行Westpac业绩强劲，但未派发特别股息令投资者失望。
Westpac Banking 下挫1.2%。
澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨4.1点至5,462.2点。该股指上周五收高0.2%，但周线收跌1.3%，中断六周连涨之势--2013年8月以来最长连涨纪录。(完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。