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市场报道 | 2014年 5月 5日 星期一 14:33 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：汇丰中国制造业PMI令人失望

0625 GMT

* 美元/日圆跌0.22%，欧元/日圆升0.04%，美元/离岸人民币下滑0.15%，美元/印度卢比降0.19%

* 上证综指下跌0.53%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%，日本市场休市

* 中国汇丰4月制造业PMI终值下修

* 乌克兰的亲俄派袭击敖德萨警局

* 葡萄牙决定于本月“乾净地退出”纾困计划 (完)

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